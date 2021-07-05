بعد تصريحات أطلقها محافظ البصرة.. فنيو الناصرية يحذرون من كارثة بقطاع الكهرباء

بلغت إنتاجية محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية، أمس الأحد، 660 ميغاواط، في وقت طالب فيه فنيون إدارة المحافظة بالإسراع بإنشاء محطات كهربائية قبل حدوث “كارثة”. وبحسب مصادر، فأن إنتاج محافظة ذي قار من التيار الكهربائي لا يتجاوز 660 ميغا واط، لافتاً إلى أن ما تسحبه المحافظة من الشبكة الوطنية يبلغ من 1000 إلى 1500 ميغا واط.

ونقلت المصادر، عن “فنيين متخصصين في الطاقة” قولهم، إن الحديث عن فصل كهرباء البصرة عن الشبكة الوطنية ستكون فيه الناصرية “اكبر المتضررين”. وهو “بحسب المتخصصين”، بمثابة رصاصة الرحمة على الكهرباء بالمحافظة، كونها تعتمد بنسبة 90% من التجهيز الوطني على محطات البصرة، مطالبين إدارة ذي قار بالإسراع في إنشاء محطات كهربائية خاصة بالمحافظة قبل حدوث ما وصفوها بـ”الكارثة”.

من جانبه، ترأس محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، أمس الاحد، اجتماعاً موسعاً لغرفة عمليات الكهرباء التي يترأسها وبحضور مديري الانتاج والشبكات والتوزيع، فضلًا عن عدد من المسؤولين المحليين. ووجه المحافظ وفقا لبيان لمكتبه، دوائر الكهرباء بـ”استنفار جهودها والعمل بشكل مستمر لإدامة عمل الشبكة الوطنية، والحفاظ على مستويات الانتاج والتوزيع والنقل”. ووجه ايضاً الدوائر المعنية بـ”تخاذ الاجراءات كافة التي تسهم في دعم عملها، مؤكداً ان ادارة المحافظة ستعمل مع هذه الدوائر بشكل مباشر لغرض مساعدتها في تجاوز هذه الأزمة”. وكان محافظ البصرة، اسعد العيداني، قال في حديث صحفي مصور، إنه سيقوم بفصل كهرباء المحافظة عن الشبكة الوطنية فور اكتمال إنشاء احد الخطوط الكهربائية المهمة. ودعا المستشار بمجلس النواب عن محافظة ذي قار، حسن دعدوش؛ الحكومة المحلية إلى المبادرة بإنشاء محطات توليد من ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعية أو موازنتها السنوية.

وشدد على أن تكون هذه المحطات جاهزة في حال تم فصل المحافظات المكتفية ذاتياً من التيار الكهربائي، والتي يروج لها بعض المحافظين الذين اكتملت محطات التوليد لديهم. وفجر يوم الجمعة 2 تموز 2021، شهد العراق انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان. ولاحقاً، أفادت السلطات العراقية بعودة التيار الكهربائي تدريجياً في محافظات البلاد.

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