… حب …

قصيدة الشاعر الهنغاري جولا يوهاس “„Juhász Gyula ”

ــ ترجمة مهدي قاسم

أنا لا أعرف ما هو ، لكنه جيد جدا ،

احلم في بعض كلماتكِ مأخوذا ،

مثل سحابة شفق تتوهج ، و عبرها

ثمة نجوم ساطعة للغاية .

أنا لا أعرف ما هو ، و لكنه حلو ،

لمحة واحدة نحوه ، إذا بحثت عنه

سيكون مثل بريق أشعة شمس

يومض على السطح مبهرا ،

رغم قدوم المساء متشحا بعتمة متجهمة .

أنا لا أعرف ما هو ،

غير إنني أشعر أن حياتي

قد تجمّلت مجددا ،

بينما حرير كلامكِ يداعب قلبي

كما رياح شهر آذار

عندما تدغدغ قبورا ! ،

أنا لا أعرف ما هو ، لكنه جيد جيدا ،

ألمه كأنما من عسل لذيذ ،

دعه يؤلم ،

فأتركه هكذا ،

إذا كانت حماقة ، إذا كانت غلطة ،

فلتكن …

أما إذا كان حبا فسامحيني على حبي !

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط