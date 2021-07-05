… حب …
قصيدة الشاعر الهنغاري جولا يوهاس “„Juhász Gyula ”
ــ ترجمة مهدي قاسم
أنا لا أعرف ما هو ، لكنه جيد جدا ،
احلم في بعض كلماتكِ مأخوذا ،
مثل سحابة شفق تتوهج ، و عبرها
ثمة نجوم ساطعة للغاية .
أنا لا أعرف ما هو ، و لكنه حلو ،
لمحة واحدة نحوه ، إذا بحثت عنه
سيكون مثل بريق أشعة شمس
يومض على السطح مبهرا ،
رغم قدوم المساء متشحا بعتمة متجهمة .
أنا لا أعرف ما هو ،
غير إنني أشعر أن حياتي
قد تجمّلت مجددا ،
بينما حرير كلامكِ يداعب قلبي
كما رياح شهر آذار
عندما تدغدغ قبورا ! ،
أنا لا أعرف ما هو ، لكنه جيد جيدا ،
ألمه كأنما من عسل لذيذ ،
دعه يؤلم ،
فأتركه هكذا ،
إذا كانت حماقة ، إذا كانت غلطة ،
فلتكن …
أما إذا كان حبا فسامحيني على حبي !