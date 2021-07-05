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“ساماريتان بيرس” الامريكية لمسرور بارزاني : اقليم كوردستان أصبح واحة للتعايش السلمي في المنطقة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 5 يوليو/ تموز 2021، وفداً من منظمة السامري الإغاثية الخيرية الأمريكية (ساماريتان بيرس).

وفي مستهل اللقاء، قدم الوفد نبذة عن أنشطة المنظمة ومشاريعها الخيرية، ولا سيما الأعمال الإغاثية والطارئة في إقليم كوردستان وسهل نينوى على مدى السنوات الماضية، كذلك أكد الوفد بأن المنظمة الإغاثية ستواصل تنفيذ مشاريعها الخيرية في إقليم كوردستان الذي أصبح ، وبكل اعتزاز ، واحة للتعايش السلمي في المنطقة وملاذاً آمناً للنازحين واللاجئين.

جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRGهذا ووجّه رئيس الحكومة خالص شكره للمنظمة على ما قدمته من دعم وأعمال إغاثية وخيرية في إقليم كوردستان في فترات مختلفة، وتمنى لها النجاح والسداد.

 

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