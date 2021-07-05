شذى حسون تنتقد مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية: اجحاف كبيرة للمرأة العراقية

علقت الفنانة العراقية شذى حسون على موجة الجدل الواسعة التي حدثت بسبب تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي وخاصة موضوع حضانة الاطفال مشيرة إلى ان فيه اجحاف كبير بحق المرأة العراقية.

وكتبت المغنية شذى حسون في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في العراق فيه اجحاف كبير للمرأة فهو يحرم الأم من حضانة فلذة كبدها الذي سهرت عليه الليالي متحملة كل شيء ليأتي الأب في سن السبع سنوات. و يأخذه و الادهى في حال وفاة الأب تنتقل الحضانة الى الجد(ابو الاب) حتى لو كان عمره 90 سنة”.

والجدير ذكره أن العراق يشهد في الوقت الحالي جدلا واسعاً حول قانون الأحوال الشخصية الذي ينوي مجلس النواب العراقي أجراء تعديل على بعض الفقرات منه.

التعديلات المقترحة من البرلمان تثير الشارع منذ أيام الذي عبر عن رفضه لاجراء هذه التعديلات المقترحة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف عضو مجلس النواب العراقي عباس صروط، عن اتفاق نيابي على تمرير قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن تعديل القانون سيحد من نسب الطلاق في البلاد، بحسب رأيه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط