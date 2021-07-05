قال إن التهدئة مفيدة للجميع..الكاظمي: تجنبنا الانزلاق إلى الهاوية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، تأثير نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على العراق.

وقال الكاظمي في حوار صحفي اجرته معه صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية نقله المكتب الإعلامي، “تجنّبنا الهاوية التي كان العراق يتدهور نحوها؛ نتيجة أحداث خريف عام 2019، لكن التحديات التي نواجهها تبقى قوية”.

واضاف الكاظمي، “داعش ما زالت تشكل خطراً، وتحاول تجميع صفوفها، لكن لم يعد الإرهابيون قادرين في الحصول على حواضن جغرافية. ووجهنا لهم ضربات مهمة وقتلنا العديد من قياداتهم”.

وتابع، “تعاوننا الاستخباري مع حلفائنا أصبح أكثر فاعلية، وطلبنا من إيطاليا أن تبقى في الصف الأول في تدريب قواتنا”، مبينا أن “العراق مستعد لتعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا، في مجال التدريب وتطوير العمل في مكافحة الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والمافيات”.

وأشار إلى أنه “طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق، لقد كنّا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع. وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة”.

ولفت إلى أنه “نتواصل مع إدارة الرئيس بايدن، وأعتقد أنّنا سنكون قادرين على التحرّك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي”.

وأوضح، “نرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها”، مبيناً أن “الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، وهو حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقق. إن النجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجاباً على المنطقة، كما سيخدم استقرار العراق”.

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