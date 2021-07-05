قامشلو .. اشتباكات داخلية بين ميليشيا الدفاع الوطني وسقوط قتلى وجرحى

اندلعت اشتباكات داخلية ليلة الأحد/الاثنين بين عناصر ميليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام (مقر جرمز) من جهة و (مقر زنود) من جهة أخرى، جنوبي مدينة قامشلو غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحانبين.

وقال شهود عيان لـ (باسنيوز) : ” نقل جرحى الطرفين الى المشفى الوطني بقامشلو، حالات عدد منهم حرجة”.

وأضاف شهود العيان “تدخل عدد من زعماء العشائر العربية في تلك المنطقة في محاولة للتهدئة بين الطرفين”. مشيرين إلى أن (مقر زنود) رفض الهدنة والدعوة للتهدئة.

ولم يعرف حتى الان سبب اندلاع الاشتباكات والاقتتال الداخلي بين مقري ميليشيا الدفاع الوطني ،وهي الأولى من نوعها.

وكانت اشتباكات قد اندلعت قبل أكثر من شهر بين ميليشا الدفاع الوطني وقوات الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا في محيط حي الطي بمدينة قامشلو والذي كان تحت سيطرة الميليشيا، قبل ان تتمكن قوات الإدارة الذاتية من الدخول للحي بعد عدة أيام من المواجهات وتطرد عناصر هذه الميليشيا منها جنوباً.

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