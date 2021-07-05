لهذه الأسباب.. العراق يمتلك “أفشل” نظام لتوليد الطاقة في العالم

وصف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، نظام توليد الطاقة في العراق، بافشل نظام موجود في العالم، مبينا الأسباب.

وقال القيادي في التيار، رحيم العبودي، في حديث إن “افشل نظام لتوليد الطاقة في العالم هو موجود بالعراق، كون هذا النظام يعتمد على مصدر الغاز والعراق ليس لديه غاز والمحطات تعمل بطاقة الغاز والجهات الحكومية المختصة لا تملكتك مصادر للغاز، حتى تشغل فيه هذه المحطات”.

وأضاف العبودي، أن “اعتماد الحكومة منذ سنين ولغاية الآن على نظام توليد يعمل على الغاز امر غريب وعليه علامات استفهام كثيرة وكبيرة”.

وتابع القيادي في التيار بالقول: “خصوصاً ان هناك فاعلا سياسيا داخليا يتناغم مع الفاعل الخارجي وهو سبب رئيسي في أزمة الكهرباء في العراق، رغم صرف ملايين الدولارات على قضية توفير الطاقة”.

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