وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مصري‭ ‬أسبق‭‭ :‬موقف‭ ‬أثيوبيا‭ ‬مع‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬يجبرنا‭ ‬على‭ ‬التشاؤم‭ ‬

وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مصري‭ ‬أسبق‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬موقف‭ ‬أثيوبيا‭ ‬مع‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬يجبرنا‭ ‬على‭ ‬التشاؤم‭ ‬

بعثة‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬دعم‭ ‬الحقوق‭ ‬المائية‭ ‬لمصر‭ ‬والسودان‭

‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أعرب‭ ‬نبيل‭ ‬إسماعيل‭ ‬فهمي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬مراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬تشاؤمه‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تجاوب‭ ‬أثيوبيا‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬الحالي‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬وكل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬واردة‭ ‬فيه،‭ ‬نتيجة‭ ‬رغبة‭ ‬أثيوبيا‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأمور‭ ‬وحدها،‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬أثيوبيا‭ ‬ستجعل‭ ‬تجاوب‭ ‬الحكومة‭ ‬الاثيوبية‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬أمرا‭ ‬صعبا‭. ‬

‭ ‬وعن‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬قال‭ ‬فهمي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬القضية،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬حساباتها‭ ‬واحتياجاتها‭ ‬معقدة‭ ‬للغاية‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬بعثة‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تجري‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬غالبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬لإصدار‭ ‬قرار‭ ‬يلزم‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬أحادي‭ ‬يضر‭ ‬بمصالح‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬المائية،‭ ‬والتوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬شامل‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يعقدها‭ ‬المجلس‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬يوليو‭ ‬القادم‭. ‬وأعرب‭ ‬المصدر‭ ‬عن‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬كالصين‭ ‬لحق‭ ‬الفيتو‭ ‬نظرا‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الصينية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬،‭ ‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اللواء‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬طالب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لها‭ ‬بالضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشكيل‭ ‬مبادرة‭ ‬دولية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬وأقترح‭ ‬اللواء‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬العودة‭ ‬للإتفاق‭ ‬الذي‭ ‬رعته‭ ‬الإدارة‭ ‬السابقة‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬توقع‭ ‬عليه‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحفظ‭ ‬أثيوبيا‭ ‬وتمتنع‭ ‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬كامل‭ ‬للمسئولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬سيهدد‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬ومياه‭ ‬الشعوب‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬عبد‭ ‬الرافع‭ ‬درويش‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬خطوة‭ ‬مصر‭ ‬القادمة‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬السيادية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬دعا‭ ‬جمال‭ ‬أبو‭ ‬شقرة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التاريخ‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للثقافة‭ ‬والخبير‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬مظاهرات‭ ‬بالشوارع‭ ‬لمطالبة‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعلان‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أثيوبيا‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المظاهرات‭ ‬سوف‭ ‬تشعر‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬مواطن‭ ‬يدعمون‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإعلان‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أثيوبيا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬تجاوبها‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭

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