أربيل .. المعرض التجاري اليوناني الكوردستاني المشترك الأسبوع المقبل

أفاد المتحدث باسم اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، بأن العاصمة أربيل ستشهد ، الأسبوع المقبل ، افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري المشترك بين إقليم كوردستان واليونان ، لافتاً الى إقامة 6 معارض دولية مختلفة حتى نهاية العام.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، زار اليونان في 10 يونيو/حزيران الماضي، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية كانت الأولى من نوعها على هذا المستوى .

واجتمع رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين اليونانيين وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان في مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية ، والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.

المتحدث باسم اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان کاروان سورچی ، قال ان 26 شركة يونانية من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ستشارك في المعرض ، مشيراً الى المعرض سيشمل قطاعات الصناعة ، المواد الغذائية ، الادوية ، الطاقة ، والبناء والاعمار.

كما لفت الى ان بإمكان التجار ورجال الاعمال والمستثمرين من إقليم كوردستان تسجيل أسماءهم حتى نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مواعيد للقاء نظراءهم اليونانيين.

وكانت اليونان افتتحت مكتبها التجاري في أربيل في عام 2009، قبل ان تقوم بترقيته رسميا إلى قنصلية عامة في ديسمبر/ كانون الاول عام 2018.

المتحدث باسم اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان ، اوضح بالقول انه على الرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الصدد ، الا ان وضع الفعاليات الاقتصادية والتجارية بدأ يستعيد نشاطه وستُقام 6 معارض مختلفة حتى نهاية العام.

واحتضنت العاصمة أربيل قبل تفشي فيروس كورونا ما يصل إلى 20 معرضاً دولياً في مختلف المجالات خلال عام 2019، ولم تُنظم أي معرض طيلة عام 2020.

وفي العام الجاري، نظمت أربيل معرض “هايتكس” لتكنولوجيا المعلومات وعرض الرواد خلاله أعمالهم وأفكارهم في أكبر حدث تكنولوجي في العراق بأسره.

ويأمل إقليم كوردستان أن يحتضن مزيداً من المعارض الدولية بعد عودة الحياة الطبيعية منذ تخفيف قيود الإغلاق والتدابير الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا .

هذا فيما من المقرر ان تشهد العاصمة أربيل في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل وعلى مدى 3 أيام ، فعاليات المعرض الدولي الثاني للاستثمار والعقارات بمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة.

وبحسب القائمين على المعرض ، فإن شركات من بلدان أوروبية وآسيوية ستشارك في المعرض الذي يُعد الأول والأكبر على مستوى العراق ، إلى جانب كبريات الشركات داخل العراق ولا سيما إقليم كوردستان.

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