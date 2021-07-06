أول مهرجان للأفلام السينمائية الكوردية في موسكو

تجري الاستعدادات لإنطلاق أول مهرجان للأفلام السينمائية الكوردية في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمشاركة عشرات الأفلام ودعم من مؤسسة كوردستان 24 للإعلام والأبحاث.

وقالت إحدى منظمات المهرجان، گوليستان گردن زري، قالت لقناة تلفزة كوردستان 24 ، انه “تم حتى الآن اختيار 35 فيلما للمهرجان الذي سينطلق في 21 من يونيو/حزيران الجاري ويستمر حتى الـ 25 منه “.

واكدت گردن زري ، ان معظم الاستعدادات قد تم استكمالها، مشيرة الى ان اللجنة المنظمة للمهرجان تعمل الآن على تنظيم وترتيب الأمور اللوجستية وتأمين تأشيرات الدخول للشخصيات المدعوة.

وكان من المقرر أن تنطلق أول نسخة للمهرجان في شهر مايو/ ايار من العام الماضي، إلا أنه تم تاجيل المهرجان الدولي بسبب تفشي جائحة كورونا.

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