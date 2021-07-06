إخماد حريق في مرأب غير نظامي في مستشفى الكاظمية التعليمي

بغداد: هدى العزاوي

بعد مرور ساعاتٍ على نشر “الصباح” تقريرها بوجود 42 مخالفة سجَّلتها مديريَّة الدفاع المدني على مستشفى الكاظميَّة التعليمي بما يتعلق بإجراءات السلامة والأمان، نشب حريقٌ في مرأب غير نظامي في المستشفى أمس الاثنين ولولا تدخّل فرق الدفاع المدني لاتسعت دائرة الخطر ولجرى تسجيل كارثة لا تقلّ وجعاً عن حريق مستشفى ابن الخطيب، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ 75 عجلة مدنية قبل ان تلتهمها النيران وتعرض 6 عجلات اخرى طالتها نيران الحريق.

مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان أوضح في حديث خاص لـ”الصباح”، “باشرت فرق الدفاع المدني فور وصولها لموقع الحادث مدَّ خراطيم الإطفاء على الرغم من صعوبة دخول عجلات الدفاع المدني كبيرة الحجم في ذلك الشارع المخصَّص للطوارئ ولدخول عجلات الإسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى مبنى المستشفى والمتخذ بشكل غير نظامي كمرأب وقوف مئات العجلات المدنيَّة بشكل فوضوي وخطر”.

ولفت اللواء بوهان إلى ان المرأب يقع قرب “محرقة المستشفى” ومكان تجميع النفايات مع وجود الحشائش المتيبسة “التي تكون فرص اندلاع الحريق كبيرة جداً إذا ما تطايرت شرارة من المحرقة أو رمي عقب سيكارة وهي مشتعلة.

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