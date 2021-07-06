اعتقال قيادي في داعش في احد المقابر بتركيا

قالت السلطات التركية ، اليوم الثلاثاء ، انها اعتقلت مواطناً تركياً بتهمة العمل على تنظيم عناصر داعش والتواصل مع قيادات التنظيم الإرهابي ، خلفاً لمسؤول داعش المحلي المعتقل لدى السلطات التركية قبل أشهر.

موضحة ان قوى الأمن وبعد تحقيقات ومتابعات استخباراتية ، تمكنت من إلقاء القبض على “عرفان ش ” (41 عاماً)، الذي يحمل الاسم الحركي “أبو أحمد”، والذي خلف مسؤول داعش في تركيا محمود أوزدان المعتقل في ولاية أضنة قبل أشهر.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ المعتقل كان يسعى لتنفيذ عمليات مسلحة في تركيا، واعتقل في أحد المقابر بعد متابعة دقيقة له ، وعمل على إعادة جمع عناصر التنظيم بعد اعتقال أوزدان، وتواصل مع قيادات التنظيم التي ما تزال متواجدة في سورية.

ونقلت وسائل الإعلام التركية ، مشاهد اعتقال ومتابعة أبو أحمد، مؤكدة مصادرة كميات كبيرة من الوثائق والمستندات التي تؤكد تعامله مع تنظيم داعش .

كما أشارت السلطات التركية ، الى مداهمتها عدداً من المنازل وتوقيف 5 أشخاص في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد، بعد تلقيها أنباء بوجود أشخاص على صلة بداعش .

وتكثف تركيا في الفترة الأخيرة عمليات متابعة خلايا داعش التي تسللت إلى البلاد من سورية والعراق، واعتقلت قادة في التنظيم منهم مسؤول ولاية تركيا والمسؤول المالي قاسم غولر الملقب بـ”أبو أسامة التركي”، وأحد مرتكبي مجزرة “سبايكر” في العراق وآخرون، فضلاً عن عمليات أمنية مماثلة تجري في الداخل السوري.

وأفضت هذه العمليات إلى القبض على قياديين في التنظيم من الجنسيات التركية والأجنبية، فضلا ًعن مصادرة كميات من الأسلحة والوثائق والمستندات، فيما تمكنت أنقرة بفضل هذه العمليات من منع هجمات مسلحة كانت تستهدف الداخل التركي ، وفق السلطات الرسمية.

وتلقى تنظيم داعش هزائم كبيرة في سورية والعراق ، ولم يتبقَ له سوى جيوب محددة في البادية السورية ، وعلى الحدود السورية العراقية ، حيث يُنفذ هجمات بين الفترة والأخرى في البلدين.

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