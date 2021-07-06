الحكومة تباشر في إعداد موازنة 2022.. لكن مصيرها مجهول

كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة في وزارة المالية لإعداد مشروع قانون موازنة 2022. وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في حديث لـ (المدى)،

إن “الحكومة المركزية شكلت لجنة في وزارة المالية من اجل اعداد مشروع قانون الموازنة للعام المقبل منذ الشهر الماضي”. وأضاف الصفار، أن “من المتوقع اكتمال مشروع قانون الموازنة منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن مصير تمريره مرتبط بالانتخابات”. وأشار الصفار، إلى أن “الانتخابات المقبلة ستكون الحاجز المعرقل لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب كون فور انتهاء الاقتراع سيحل البرلمان ويشكل آخر جديد”. وتابع، “في حال تأجيل الانتخابات سيعمل مجلس النواب من خلال اللجنة المالية على إعداد الموازنة للتصويت مباشرةً بعد تسلمها من الحكومة”. وصوّت مجلس النواب على تمرير قانون الموازنة العامة، آذار الماضي، كما صوّت على حلّ نفسه في تاريخ 7 تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 تشرين الأول 2021.

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