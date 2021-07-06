الشباب والرياضة النيابيَّة تهنئ الصقور بلقب الدوري

باركت لجنة الشباب والرياضة ممثلة برئيسها النائب عباس عليوي ونائبه ديار طيب برواري ومقرِّرها ارزو محمود لنادي القوَّة الجويَّة بمناسبة تتويجه بدرع الدوري الممتاز لكرة القدم

2020 _ 2021 .

وتقدَّم رئيس اللجنة عباس عليوي بالتهنئة إلى قائد القوَّة الجويَّة رئيس الهيئة الإداريَّة والملاك التدريبي ولاعبي الفريق وجماهير النادي بهذا الاستحقاق بعد مشوار طويل قدَّم فيه الفريق لمحات كرويَّة جميلة تكللت بفوزه باللقب، متمنين لهم المزيد من التألق

والنجاح.

وكان القوَّة الجويَّة قد ضَمِن التتويج بلقب الدوري قبل ثلاث جولات على النهاية بعد تغلبه عصر أمس على النفط بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي ضيَّفه ملعب التاجي لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

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