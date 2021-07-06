النيران تلتهم غابات الموصل .. والقوات الأمنية تلقي القبض على أحد مفتعلي الحرائق

أعلنت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى مساء، اليوم الثلاثاء، السيطرة التامة على الحريق الكبير الذي اندلع في غابات مدينة الموصل والتهم أعداداً كبيرة من الأشجار ومساحات واسعة من الغابات.

وقال العميد حسام خليل، مدير الدفاع المدني في تصريح إن «غابات الموصل تعرضت لحريق كبير طال مساحة واسعة شمال المدينة».

وأضاف أن «فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي تسبب بخسائر كبيرة في غابات الموصل».

وأشار خليل إلى أن «القوات الأمنية شنت حملة تفتيش داخل غابات الموصل وألقت القبض على (مقاول) أخشاب كان يقوم بحرق الغابات لتقطيع الخشب، حيث اقتادته إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معه».

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