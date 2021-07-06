بحضور وزير العدل: المعهد القضائي يفتتح دورة إعداد كُتاب العدول

بإشراف مجلس القضاء الأعلى شهد المعهد القضائي في صبيحة يوم الاثنين الموافق الخامس من تموز 2021 افتتاح دورة إعداد كُتاب العدول التي حضرها السيد وزير العدل سالار عبد الستار محمد.

وافاد مراسل المركز الاعلامي أن “المعهد القضائي شهد افتتاح دورة إعداد كُتاب العدول بحضور السيد وزير العدل سالار عبد الستار محمد ومدير عام دائرة الكتاب العدول السيد راستي يوسف حميد”. مضيفاً أن “الدورة ستستمر لمدة شهرين بدءاً من الرابع من شهر تموز الحالي وتختتم في الثاني من شهر أيلول القادم بمشاركة 30 موظف من ملاكات وزارة العدل المتقدمين للدورة ويحاضر فيها نخبة من الاساتذة الاكاديميين المختصين”.

وقدم السيد وزير العدل في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة شكره لمجلس القضاء الأعلى على تنظيمه هذه الدورة بالغة الأهمية لكوادر وزارته معرباً عن أمله في الارتقاء بمستوى المشاركين فيها ليكونوا كتاباً للعدول”، كما اشاد بعد الجولة التفقدية التي أجراها في المعهد القضائي بالنهضة العمرانية التي شهدتها منشآت المعهد منذ انضمامه الى مجلس القضاء الاعلى بعد سن القانون رقم (70) لسنة 2017.

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