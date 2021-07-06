بصيه السليبة.. متى تعود.

تندر البعض من مطالبه السلطه المحلية في محافظه ذي قار بفتح منفذ حدودي لها مع الجارتين السعودية والكويت .وتقولوا بان هذه السلطة.. لاتعرف حتى الخارطة الادارية للمحافظة.

لا ياسادة يا كرام… لقد تضمنت المطالبة.. ضمنا اعادة الحدود الادارية السابقة للمحافظة ومنها بأعادة ناحية بصيه إلى محافظة ذي قار كما كانت سابقا قبل جعل قضاء السماوة محافظه.

إن عودة بصيه إلى الناصرية يمكن أن تساهم في إقامة منطقه كمركية حره ومنفذ جوازات في مثلث العوجه مع الكويت (السالمي) ومع السعودية (الرقعي) التي تبعد عن العوجه مسافة ( 7 كيلو متر) فقط.

ففي عام 1958 صدر مرسوم جمهوري بإعتبار بصيه (ناحية) وألحقت بلواء الديوانية الذي كانت السماوة وتوابعها تابعة له (ولا نعلم إلى اليوم ما هي الأسس والوقائع التي أستندت إليها الحكومات في إلحاق بصيه بالسماوة دون الناصرية) .

اذ تبعد ناحية بصيه عن مدينة السماوه حوالي (250 كيلو متر) وتبعد عن قضاء السلمان (التابعة له إداريا”) حوالي (160 كيلو متر) بينما تبعد عن مدينة الناصرية (106 كيلو متر) وعن قضاء سوق الشيوخ (86 كيلو متر) أي أنها أقرب الى الناصرية بكثير عن السماوة.

لكل ماورد في أعلاه ندعو سلطة محافظة ذي قار للقيام بدورها المسؤول بإرجاع ناحية بصيه وتوابعها وباديتها المسلوبة منذ أكثر من ستين عام إلى محافظة ذي قار ومفاتحة نواب المحافظة في مجلس النواب لإثارة هذا الأمر والعمل عليه خاصة” أن الدستور حدد الآليات القانونية لعودة المناطق المتنازع عليها إلى وضعها الطبيعي عبر عملية إستفتاء مواطنيها ولا شك أن أغلب سكان بصيه المسجلين سيصوتون بالعودة الى محافظة ذي قار لكثير من الأسباب التي تم ذكرها.

والى ذلك.. ننتظر عودة بصيه السلبية الى احضان ذي قار والى صدرها الحنون.. وليس ذلك على الله والشرفاء ببعيد.