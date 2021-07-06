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خطة عسكرية جديدة لحماية أبراج الطاقة من الاستهداف

كشفت قيادة العمليات المشتركة، أمس الاثنين، عن بدء خطة امنية جديدة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الاستهدافات الإرهابية المتكررة.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث لـ (المدى)، إن “قيادته استخدمت تكتيكات جديدة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الهجمات الإرهابية في عموم المحافظات”. وأضاف الخفاجي، أن “هناك تغييرات عديدة جرت بشأن آلية ملاحقة الإرهابيين، فضلاً عن إدخال جهد فني جديد في الخطط الأمنية الجديدة”. وأشار الخفاجي، إلى أن “الخطط الجديدة شملت أيضاً تغيير حركة القطاعات العسكرية في المناطق التي تشهد استهدافات متكررة للأبراج”، مؤكداً أن “القوات الأمنية تعمل الآن على اعداد خطط جديدة أخرى للانتهاء من هذا الملف”. وشهد العراق، فجر الجمعة الماضي، انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان. هذا وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باتخاذ إجراءات “فورية” لمعالجة الانقطاع التام للكهرباء عن محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان.

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