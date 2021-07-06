داعش يهاجم شيخ بابا شرقي ديالى رغم تجريف 2500 دونم من مزارعها لمنع اختباء المسلحين

بغداد/ تميم الحسن

اعدم تنظيم “داعش” مدنيين اثناء عملية هروبه من قرية في شرقي ديالى بعد تصدي السكان وتأخر القوات الامنية كالعادة عن مسرح الاحداث. وتحولت عملية الاختطاف الى مجزرة حيث قتل واصاب 17 شخصا في المواجهات، بالاضافة الى المختطفين الذي تم اعدامهم.

والهجوم هو الرابع من نوعه في الاسبوعين الاخيرين، حيث كرر التنظيم “السيناريو” ذاته في الانبار، وكركوك، وغرب ديالى.ويستغل “داعش” بعد النقاط العسكرية عن بعض القرى او النشاطات الاقتصادية للسكان، ليقوم بالمهاجمة واختطاف المدنيين.

والهجوم الاخير جرى في قرى فقدت نحو 300 شخص بين قتيل وجريح في السنوات الاربع الماضية، بسبب تكرار الهجمات.

كما قامت فصائل من الحشد بتجريف نحو 3 آلاف دونم زراعي مثمر بذريعة حماية تلك المناطق، دون ان يتسبب ذلك في ايقاف الهجمات.

“أم الحنطة”

مصادر في قرى شيخ بابا في خانقين، شرقي ديالى، اكدت لـ(المدى) ان “تنظيم داعش هاجم مساء الاحد قرية ام الحنطة (احدى قرى شيخ بابا) واختطفت مزارعين اثنين”.

شيخ بابا التابعة لقضاء خانقين، تضم 8 قرى ابرزها “الاصلاح” و”ام الحنطة”، ويبلغ عدد نفوس القرى مجتمعة نحو 26 الف شخص.

في ذلك المساء خرج المزارعون من “ام الحنطة” الى بساتينهم، قبل ان يفاجئهم “داعش” بالهجوم، فيما كانت اقرب نقطة للقوات الامنية تبعد بضعة كيلومترات.

وتضيف المصادر: “حين وصلت انباء اختطاف المزارعين خرج ابناء القرية لتحريرهم، لكن داعش كان يفوقهم بنوع السلاح”.

المهاجمون كالعادة هم مفارز صغيرة –بحسب التكتيك الجديد للتنظيم- لايزيد عددههم عن الـ6 او 7 مسلحين، لكنهم ينشرون قناصين لتأمين العودة.

واستخدم “داعش” الطريقة ذاتها في هجوم العظيم غربي ديالى الشهر الماضي، والهجوم على قرية حسن شلال جنوب كركوك، وفي قتل الصيادين في سد حديثة بالانبار.

بعد خطف المزارعين واثناء بحث ابناء القرية عنهم، نصب “داعش” كميناً للأهالي في اطراف قرية سيف سعد (احد قرى شيخ بابا) التي تبعد 10 كم جنوب ناحية قره تبه و35 كم شمال ناحية جلولاء التابعة لخانقين.

وتؤكد المصادر ان “داعش اعدم المختطفين وقتل 3 آخرين واصاب 8 من ابناء القرية اثناء عملية الاشتباك قبل ان يهرب”.

بعد أزمة الاستفتاء

يجري التسلل دوما من جبال حمرين عبر البحيرة التي تحمل الاسم نفسه، وتستغرق عملية التسلل مشيا على الاقدام نحو 3 ساعات.

استمر الهجوم بحسب المصادر لنحو نصف ساعة، فيما كانت القوات الامنية قد وصلت متأخرة، كما يجري في اغلب تلك الهجمات.

المصادر تلفت الى ان “داعش يستغل بعد النقاط الامنية عن القرى، حيث توجد نقطة تبعد بين 3 الى 5 كيلومترات عن النقطة الاخرى، وهو وقت كاف ليتمكن التنظيم من الهجوم”.

وتتعرض هذه القرى الى هجمات اسبوعية او نصف شهرية، وهي اراضي تقع في المناطق التي تعرف بـ”المتنازع عليها”.

بدأت الهجمات في “الشيخ بابا” تتصاعد بعد ان دخلت القوى الامنية وفصائل الحشد الشعبي الى خانقين بعد ازمة استفتاء اقليم كردستان في خريف 2017.

في ذلك الوقت انسحبت قوات “البيشمركة” التي كانت تحمي تلك المناطق، وتراجعت عدة كيلومترات بحسب اجراءات اتخذتها حكومة حيدر العبادي السابقة ردا على “الاستفتاء”.

“داعش” يثأر

يقول رياض الحجيمي وهو من سكان قرى شيخ بابا في اتصال مع (المدى) ان “قريتي الاصلاح وام الحنطة هي اكثر القرى التي تتعرض الى هجمات في السنوات الاربع الماضية”.

ويعزو الحجامي ويعمل بصفة مستشار في محافظة ديالى ذلك الى ان “ابناء تلك القريتين واجهوا التنظيم عدة مرات، وأعطوا خلال تلك الفترة اكثر من 80 شهيدا و200 جريح”.

الحجامي يؤكد ان التنظيم يكرر هجماته على القريتين “ليؤكد لباقي القرى بان مصيرها سيكون نفس مصير ام الحنطة والاصلاح اذا حاولت مقاومته”.

بالمقابل نفذت القوات الامنية عدة حملات لمواجهة “داعش” في قرى “الشيخ بابا”، وآذار الماضي بتنفيذ “خطة الاطواق الامنية”.

وتضمنت الخطة حينها، وضع النقاط الامنية الثابتة ونصب كاميرات مراقبة متطورة لرصد تحركات المسلحين.

لكن الحجامي يقول ان “القوات الامنية غريبة عن المنطقة ونحتاج الى افواج من ابناء القرى لحماية مناطقنا”.

الحجامي اكد انهم يطالبون منذ سنوات بتشكيل تلك القوة، وبان “اقاربه اعتقلوا ا قبل فترة في تظاهرة في خانقين للمطالبة بتطويع ابناء القرى لحماية المنطقة وتحسين احوالهم المعيشية”.

تجريف البساتين

وخسرت “الشيخ بابا” اكثر من 2500 دونم زراعي مثمر بسبب قيام فصائل من الحشد الشعبي بتجريف المنطقة، لمنع تكرار الهجمات واختباء المسلحين، ماتسبب بخسائر فادحة وضياع فرص العمل.

واكد قائد عمليات الحشد في ديالى آنذاك طالب الموسوي ان “العملية بعيدة عن التجريف والهدف منها فتح الطرق وتنظيف وتطهير منطقة الزور بشكل كامل للوصول إلى مخابئ الإرهاب وتأمين ضفتي نهر ديالى”.

وقال الموسوي في بيان في آذار الماضي، ان “هناك ترحيبا من الأهالي لاسيما وأن العمليات تهدف لفرض الأمن والاستقرار ومنع الاعتداءات الإرهابية التي تطال المدنيين والأمنيين ومصالحهم في مناطق زور الشيخ بابا التابعة لقضاء جلولاء شمال شرق ديالى”.

وشدد الموسوي بان العملية ليس فيها تجريف للاراضي، وانما تهدف “لملاحقة عناصر داعش وتدمير مضافاتهم”.

وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت في نيسان الماضي، انها قامت بتطهير سلسلة جبال حمرين، والتي تعد من ابرز المناطق التي ينطلق منها “داعش” في شن هجماته ضد قرى ونقاط تفتيش في ديالى.

واستهدفت العملية التي استمرت لنحو 40 يوما زور وقرى “شيخ بابا” التي شهدت هجوم الاحد، فيما كانت وزارة الدفاع قالت في بيان ان هذه المناطق مسؤولة عن “30% من الهجمات على ديالى”.

وفي 10 نيسان الماضي، قالت العمليات المشتركة انها “اطلقت حملة عسكرية لتأمين عودة النازحين” في شمال شرقي ديالى.

ورغم ذلك لم تتوقف الهجمات، ويقول رياض الحجيمي ان “القوات الامنية غير قادرة لوحدها على التصدي”.

واكد الحجامي ان “افواج الحشد العشائري المخصصة للنواب في شرقي ديالى تحولت الى حمايات وتم نقلهم الى المدن”، فيما يقوم السكان منذ 4 سنوات بتنظيم “خفارات ليلية” لحماية مناطقهم.

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