رئيس مجلس القضاء الأعلى يرعى حفل اطلاق برنامج تعزيز القدرات لانجاز عمليات التحقيق في الجرائم المالية

بتاريخ 6 /7 /2021 أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق مشروع تعزيز القدرات لانجاز عمليات التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة الممول من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الامريكية.

وقد حضر الحفل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان و سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر والسيدة الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة في العراق زينة علي احمد ورئيس هيئة النزاهة علاء جواد ورئيس هيئة النزاهة في الاقليم احمد انور ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية رافل ياسين ونائب رئيس الادعاء العام ضاري جبر فرهود وعدد من السادة القضاة المختصين .

واكد السيد رئيس المجلس على ان هذا المشروع هو ثمرة نقاشات عديدة حصلت مع المختصين في برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث سبق وان اكدنا في اكثر من لقاء على اهمية تطوير الاجراءات التحقيقية للمختصين بالتحقيق من المحققين في مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة ومحققي الشرطة في وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية في العراق أذ ان جهود مكافحة الفساد تعتمد بشكل اساس على تطوير قابليات جهات التحقيق المختصة في جمع الادلة وتقديمها للقضاء بشكل متكامل من اجل تطبيق القانون بشكل صحيح ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد استنادا لتلك الادلة بغية تعزيز سيادة القانون واعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة .ومن هذا المنطلق يدعم مجلس القضاء الاعلى هذا المشروع وبنفس الوقت يشكر جميع الجهات المنفذة والممولة والساندة لانجاح هذا المشروع .

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