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عالية نصيف تدعو الى الإسراع في صرف العلاوة السنوية لضباط ومنتسبي الداخلية وفرق الراتب للترفيع لرتبة أعلى 

دعت النائبة عالية نصيف وزيري الداخلية والمالية الى الإسراع في صرف العلاوة السنوية لضباط ومنتسبي الداخلية وفرق الراتب للترفيع لرتبة أعلى .

وقالت في بيان اليوم:” ان هناك أعداداً من الضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية لم يستلم أي أحد منهم العلاوة السنوية أو فرق الراتب للترفيع إلى رتبة أعلى لعامي 2020_2021 وذلك بسبب ربطها بالموازنة، علماً بأن هناك دوائر من ضمن الوزارة ثبتت الرواتب للمترقين الجدد “.

وأضافت :” يجب فصل موضوع الترقية والعلاوة السنوية التي ينتظرها منتسبو القوات الامنية عن الموازنة ” ، داعية وزيري الداخلية والمالية الى ” النظر في هذه المشكلة والإسراع في صرف العلاوة وفرق الراتب للضباط والمنتسبين “.

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