قالَ تعالى:(بلسانٍ عربيٍ مبينْ)/195 / الشعراء

قال المتنبي:

أمُنسِيَ السكونَ وحضرموتا ووالدتي وكندةَ والسُبيعا

في سلسلة(1):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية،سلسلة عظائم القصائد، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(2) المهجر

من فضلِ ربي ماأقولُ وأكتبُ ** وبفضل ربي للعجائب أندَبُ( بيت الشاهر)

مقبرةُ الأحذية(3)

(رامسفلد00) والحذاء السابع عشرْ في مقبرةِ الأحذيةْ يتوعدان كل( القنادر المرديةْ) فمرحى لمن آذى 00ومن غدرْ! ** (رامسفلد)00 والحذاء السابع عشرْ00 في مقبرةِ الأحذيةْ فمرحى 00 لمن زرع الخطايا في نادماتِ الخطايا ثم اندحرْ! ** (رامسفلدْ )00 والحذاء السابع عشرْ00 دُفنا سويةُ وهكذا أصبح الحذاء ْ من أهل الفناءْ يُدفنُ مثل البشرْ! ** (رامسفلد)00والحذاء السابع عشرْ00 قلما تأكلُ الديدان ْ حذاء مهانْ لكنها ستحاولُ هذه المرةْ أن تكسرَ الجرةْ وتأكلَ حذاءً مقرفا لاينتمي الى الأحذيةْ ضربته جميع الأحذيةْ ظلمته جميع الأحذيةْ ثم أبلى وانقبرْ!

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السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (2) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (3) كتبت في هلاك وزير الاعتداء الامريكي رامسفلد 29/6/ 2021م

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