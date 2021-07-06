قبل ثلاث جولات على الختام..الجوية بطلا لدوري الكرة الممتاز

ضمن فريق القوة الجوية الظفر بلقب دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021 بعد تغلبه أمس الاثنين على النفط باربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي ضيفه ملعب التاجي لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وحصد الجوية اللقب المحلي السابع في مسيرته قبل ثلاث جولات على موعد ختام منافسات الموسم الحالي، وبات بامكانه خوض مبارياته المتبقية باريحية تامة ومن دون التفكير في النتيجة.

ويعد فوز الصقور باللقب استحقاقا طبيعيا لمجهودات كبيرة بذلت من قبل جميع القائمين على الفريق بدءا من الادارة مرورا بالجهاز الفني وصولا الى اللاعبين والجماهير الوفية التي كانت الداعم الأبرز من خلف شاشات التلفاز بسبب الغياب القسري عن المدرجات نظرا لقيود كوفيد- 19.

وضرب الجوية أكثر من عصفور بحجر واحد في لقاء الأمس أمام النفط، إذ تمكن من ضمان اللقب، كما ان مهاجمه المتألق أيمن حسين أحرز هدفين في شباك فريقه السابق وبات قريباً جدا من نيل لقب هداف الموسم الحالي بعد ان رفع غلته التهديفية الى 21 هدفا متقدما بفارق ثمانية أهداف على ملاحقيه.

وفي بقية مباريات الأمس حقق أمانة بغداد الفوز على حساب ضيفه السماوة متذيل جدول الترتيب والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط الى دوري المظاليم.

واستعاد الكرخ نغمة الفوز أمام ضيفه نفط البصرة “4 – 2” لينهي سلسلة خساراته المتتالية التي امتدت الى ثلاث مباريات وألقت بظلالها على مركزه في سلم الترتيب.

ومن المؤمل ان تختتم الجولة الـ35 باقامة مباراتين اليوم، إذ يحل الكهرباء صاحب العروض والنتائج المتميزة في الآونة الأخيرة ضيفا ثقيلا على أربيل في ملعب فرانسوا حريري، بينما يحتضن ملعب الشعب الدولي مواجهة الحدود الباحث عن النجاة من شبح الهبوط والشرطة الطامح لانتزاع

الوصافة.

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