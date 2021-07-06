قراءة نقدية

وَ أَرْتَشِفُ وَجَعَ السِنِيْن

إن الكتابة الشعرية عند الشاعر “حيال الاسدي” هو كشف عن واقع الشاعر النفسي الاجتماعي والعاطفي ، حيث قصائده تحمل القيمة الانسانية والشعرية ، فهي وسائل تعبيرية مصدرها التوافق بين التجربة نفسها ووسائل الكتابة، وهذا يعني أن الكتابة الشعرية عنده لا تعتمد على جماليات القصيدة فحسب ، بل هي مكابدات يومية توحد بين الذاتي والموضوعي، ولأن الإطار الشعري الجديد يستوعب كل المضامين الجديدة، حاول الشاعر ان يجدد في تركيبة قصيدة من حيث الاحالات اللغوية والانزياح .

وبالنظر إلى تغيير الحياة في مضامينها، حاول الشاعر ان يطور ادواته الكتابية بكل محمولاتها اللغوية التعبيرية ووسائلها الفنية، لأن يجعل لكل لحظة شعورية طبيعتها الخاصة والعامة التي تسمح بتوسيع الطاقة التعبيرية لديه واستثمار المفردات الشعورية الدالة بتوظيف الرمز والانزياح، مما أعطى لهذه الكتابة قيمة تجريبية جديدة، وقناعة أسلوبية بها اكتملت كينونته البيانية والتفسيرية،

ولأن الإبداع يقتضي قيام شكل جديد تام النمو، يطلع باستثمار الطاقة الشعورية في نسج قصائد مؤثرة ومعبرة عن الشجن الجنوبي .

اذن الكتابة الشعرية هي النموذج الجديد للتعبير عن القانون الذي يتحرك في عالم يتغير، لأن التحول في الشكل يحتاج إلى مسافة من الزمن تعادل المسافة التي يحتاج إليها الوجدان الشاعري والدفقة الشعورية،