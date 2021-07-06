لا كهرباء … ممنوع عليكم الكهرباء

أيها العراقيون و أيتها العراقيات

لا كهرباء لكم …

1- أول وزير كهرباء فاسد هو أيهم السامرائي في حكومة أياد علاوي …سرق مئات الملايين من الدولارات من وزارة الكهرباء ، و تم سجنه ، فجاءت الدبابة الامريكية و سحقت باب السجن و أخرجته … مع الملايين ، بتاريخ 26-2-2006 ، و قد أيد السيد معروف البخيت رئيس وزراء الأردن وصوله إليها ، على متن طائرة أمريكية ، و ورد أنه أودع الأموال في البنك الأهلي الأردني … و هو يعيش الآن في أمريكا متنعما ً بالملايين العراقية التي تعود لكم أنتم … و بقي العراق بلا كهرباء ..

2- وثق الدكتور أحمد الجلبي ، ( نائب رئيس وزراء العراق في أول وزارة عراقية بعد سقوط #صدام_المجرم ) إجتماعَه مع قائد القوات الأمريكية و طلب منه التحدث عن أمرين … الأمن و الكهرباء ، فقال قائد القوات الأمريكية … الأمن فقط و لا كهرباء لكم … يرجى مراجعة كوكل عن تلك المقابلة .. و تعرفون مصير الدكتور أحمد الجلبي …

3- منعت أمريكا العراق َ من عقد شركة سيمنـــــــــــــــس الألمانية العملاقة … و ما أدراك ما سيمنس … فهي أكبر شركة في العالم ، عندما وقع معها رئيس الوزراء العراقي السابق لتزويد العراق بالكهرباء … كل العراق خلال سنتين ، و أسقطت أمريكا وزارته بالمظاهرات المعروفة ، و البحث و الباحثة يستطيعون بكل سهولة معرفة هذا الأمر الجلي.

3- تمنع أمريكا العراق من الصفقات الكبيرة الهائلة مع الصين لبناء الطرق و الجسور و بيوت لكم أيها العراقيون و العراقيات ( بدون دولارات ) مزودة بالكهربـــــــــــــــــــــــــــــاء مقابل النفط العراقي … فتم إسقاط ذلك العقد بإسقاط تلك الوزارة ..

أيها العراقيون أيتها العراقيات

لا كهرباء لكم …

مادامت أمريكا تُسقط من ينوي تزويدكم بالكهرباء بالطرق التي ذكرناها أعلاه … و تساند الفاسدين من العرب و الأكراد …و هي واضحة لكل ذي بصر و بصيرة ..

يتبع

#إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف

الدكتور_صاحب_الحكيم

تموز 2021

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