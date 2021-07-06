لجنة نيابية: سماسرة مرشحون يطلقون حملات لشراء بطاقات إلكترونية

بغداد/ فراس عدنان

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الأحد، عن إطلاق مرشحين حملات عبر سماسرة لشراء أصوات الناخبين، مؤكدة أن إجراءات الحد من التلاعب بنتائج الاقتراع مهمة الحكومة، فيما لفتت إلى اعتراض بعض القوى السياسية على تعديل القانون الانتخابي بداعي ضيق الوقت، سببه الحقيقي رغبتها في الإبقاء على البطاقات الالكترونية؛ كونها عرضة للتزوير والبيع.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في حديث إلى (المدى)، إن “السلطة العامة بمختلف تسمياتها، ينبغي منها أن تتخذ عدداً من الإجراءات في ضبط عملية انتخابية شفافة ذات مصداقية عالية في موعدها المقرّر”.

وأضاف العقابي، أن “الوسائل التنفيذية لا ترتبط بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما يتصور البعض ذلك، إنما بالحكومة وأجهزتها، لاسيما في ما يحصل داخل ميدان الترشيح”.

ولفت، إلى أن “المفوضية العليا غير معنية بعمليات شراء الأصوات أو البطاقات الانتخابية وهي مهمة الأجهزة الاستخبارية والأمنية”.

ويجد العقابي، “استحالة في ضبط البطاقة الالكترونية العادية، وهناك كلام كثير عن أن مرشحين فاسدين أطلقوا حملات من خلال سماسرة؛ لشراء هذه البطاقات والبعض منها مفقود لا نعرف مصيره منذ الانتخابات السابقة”.

وأوضح، أن “البطاقة الالكترونية تتسم بسهولة التعامل معها، ويمكن أن تستخدم بشكل غير صحيح والتزوير بها وهي عرضة إلى البيع والشراء، وهو ما يحصل حالياً بحسب بعض المعلومات الواردة إلينا من جهات مختلفة”.

ويرى العقابي، أن “السماح لهذه البطاقات بالتصويت جاء لفسح المجال أمام بعض القوى النافذة والتي تمتلك الإمكانيات المادية لشرائها”.

وأفاد، بأن “الذهاب إلى انتخابات عادلة وشفافة يبدأ بتعديل القانون، ويتم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية، وهذه مهمة مجلس النواب الذي عليه أن يفكر جدياً بها خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية”.

ومضى العقابي، إلى أن “الجو العام يشهد انتهاكات صارخة للقوانين الانتخابية، وهذه مهمة الحكومة من خلال حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مخاوف السطوة السياسية على مراكز الاقتراع”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب يونادم كنا في تصريح إلى (المدى)، أن “اجتماعاً تم عقده قبل أكثر منذ نحو شهرين مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور المفوضية وقادة الكتل، لم نلمس خلاله جديّة في تعديل القانون الانتخابي”.

وأضاف كنا، أن “القانون ينطوي على العديد من التناقضات، والخشية تأتي من خسارة بعض القوى السياسية لمقاعدها إذا تم الحد من التزوير باستخدام البطاقة الالكترونية”، وعدّ “ضيق الوقت وقرب موعد الانتخابات ذريعة للتخلص من المضي بالتعديل”.

ولفت، إلى أن “نحو ستة ملايين شخص ما زالوا يستخدمون البطاقة الالكترونية ولم يحدّثوا بياناتهم، وبالتالي هذه البطاقات يمكن التلاعب بها”.

وشدد كنا، على أن “مليوني بطاقة من هذه البطاقات الالكترونية لا نعرف مصيرها، هل أنها فقدت أو تعرضت للبيع”.

ويتوقع، أن “تشهد الانتخابات تغييراً نسبياً ليس بمستوى ما كنا نطمح إليه، وما كان المتظاهرون يطمحون إليه في ظل الظروف الحالية”.

ويرهن كنا، “نجاح الحكومة في التهيئة لانتخابات عادلة وشفافة بتعاون الكتل السياسية معها، من أجل فرض سلطة القانون”.

وانتهى كنا، إلى أن “الجهات المختصة لاسيما المفوضية لم تكن صارمة في فرض البطاقة البايومترية على المواطنين واكتفت بالدعوة للحصول عليها وتحديث سجلات الناخبين، وكان عليها التلويح بأن الذي لا يستبدل بطاقته سيسقط حقه في التصويت”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد التزام حكومته في أكثر من مناسبة بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها وذلك بحسب ما تم تحديده في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب مرسوم صدر عن رئيس الجمهورية برهم صالح.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط