مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يترقبان موقف ميسي مع برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يتابعان مفاوضات ليونيل ميسي مع برشلونة بشأن تجديد العقد.

ليونيل ميسي أسطورة برشلونة انتهى عقده بنهاية الشهر الماضي، وينتظر خوان لابورتا رئيس النادي انتهاء بطولة كوبا أمريكا لحسم ملف التجديد له.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قالت إن ليو أولويته هي التجديد لـ برشلونة، رغم رغبته السابقة في الرحيل خلال الصيف الماضي.

صاحب الـ34 عامًا، يتطلع للبقاء مع برشلونة لمدة عامين، ويواصل النادي ووالد الأرجنتيني العمل على إيجاد صيغة مثالية لإضفاء الطابع الرسمي على التجديد الذي طال انتظاره.

ويسعى برشلونة لإيجاد حل، خاصة في ظل الأزمة المالية، ومحاولة تعديل العقد ماليًا ليتناسب مع حدود رواتب الدوري الإسباني.

وسط كل هذا، يسعى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي، خاصة الأخير الذي كان في مفاوضات رسمية مع اللاعب ووالده الصيف الماضي، قبل أن يقرر الأرجنتيني البقاء لرفضه مقاضاة برشلونة.

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أيضًا صرح من قبل علنًا أنه يريد ضم ميسي إلى الفريق بجانب نيمار دا سيلفا.

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ينتظران ما سيحدث في كتالونيا، وإذا لم يتوصل ميسي لاتفاق مع برشلونة، سيحاولان الانقضاض لضمه، مع الوضع في الاعتبار أن رغبته هي الاستمرار.

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