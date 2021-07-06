مجلس النواب يشترط على الصحفيين زيا رسميا

للمرة الثانية في تأريخه يصدر مجلس النواب قرارا الزم فيه كافة الصحفيين الدخول الى الدائرة البرلمانية بارتدائهم زي القيافة الرسمي، ومنعهم من الدخول في حال رفضهم.

وأصدرت الدائرة الإعلامية للبرلمان بيانا اكدت فيه “حرص المجلس على الاهتمام بالمظهر اللائق لكل من يرتاد هذه المؤسسة العريقة”، مشددة على منع دخول الصحفي حال عدم ارتدائه الزي.

ومع اعلان القرار عبر عدد من الصحفيين عن امتعاضهم، والذي يضاف الى سلسلة التعقيدات التي يضعها البرلمان امام الصحفيين للدخول الى المباني الحكومية التابعة للسلطة التشريعية، مطالبين الدائرة الإعلامية البرلمانية بإعادة النظر بالقرار.

وتلفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، نظر السلطة التشريعية الى ان هذه القرارات تعد تجاوزا ادبيا على الاسرة الصحفية، وفي ذات الوقت أي منع لاي صحفي يعد انتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا، وتقييد واضح لحركتهم، كون الزامهم بمعايير القيافة وهم ليسوا موظفين في المجلس يعبر عن قصر نظر بروتوكولي.

كما وتطالب الجمعية رئاسة البرلمان الى تسخير الجهود لمناقشة القرارات التي تكفل حرية العمل الاعلامي، وتحمي الصحفيين من الانتهاكات المتكررة، والاهتمام بالتضييق الذي يتعرضون له بشكل يومي، بدلا من فرض قيود على الاعلاميين والتزامات غير مبررة.

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