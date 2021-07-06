مصدر إيراني : مفاوضات فيينا مؤجَّلة لما بعد تشكيل الحكومة الجديدة

مصدر إيراني لـ {الصباح}: مفاوضات فيينا مؤجَّلة لما بعد تشكيل الحكومة الجديدة

طهران: محمد صالح صدقيان

قال مصدر إيراني مطلع: إنَّ “الوفد الإيراني لن يشارك في مباحثات فيينا في ظلِّ الأجواء الحاليَّة التي تسود المباحثات”، وأكد المصدر في حديث لـ”الصباح” أنَّ “إيران لم تتسلّم من الجانب الأميركي إشارات مشجِّعة بعد انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات التي تمَّ فيها الاتفاق علی مسودة لإحياء الاتفاق النووي”. وكانت مباحثات فيينا قد توصَّلت نهاية الجولة الخامسة إلى مسودة استندت إلى نتائج ثلاث “لجان عمل” ناقشت آلية عدول إيران عن خطواتها التصعيديَّة في برنامجها النووي؛ وقائمة بالعقوبات التي يتوجَّب علی الجانب الأميركي إلغاؤها فضلاً عن آليَّة عودة الولايات المتحدة لطاولة 1+5، إلا أنَّ الجانب الإيراني قال: إنَّ “هذه المسودة بحاجة إلى ضمانات بعدم تكرار انسحاب الجانب الأميركي من الاتفاق النووي الأمر الذي لم يحصل حتى الآن”. وأكد المصدر المذكور أنَّ “الإدارة الإيرانيَّة الجديدة تعتقد عدم ضرورة تمديد الاتفاق مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة بشأن كاميرات المراقبة بعد وصول مسار فيينا لطريق مسدود، إضافة لاعتقادها أنَّ مسار هذه المباحثات لا يرتقي لمستوی خدمة المصالح الإيرانيَّة”، مشيراً إلى “قناعة الإدارة الجديدة بضرورة تغيير مسار المباحثات بما يحقق هذه المصالح حتی (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)”، على حدِّ تعبير المصدر.

ورأى أنَّ “المباحثات مؤجَّلة إلى إشعار آخر (ربما) لما بعد تشكيل الحكومة الإيرانيَّة الجديدة بعد الثالث من آب المقبل، وتشكيل الفريق المفاوض الجديد وفق مسار جديد للمباحثات”. وبشأن مصير نتائج مباحثات فيينا، قال المصدر لـ”الصباح”: إنَّ “الفريق المفاوض الجديد سيستفيد من الإنجازات التي تحققت في مسار فيينا لكن بنظرة تنسجم مع التوجهات الجديدة للإدارة الإيرانيَّة الجديدة”.

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