هوشيار عبدالله: فضيحة سرقة 19 مليار دينار من تخصيصات النازحين تم التعتيم عليها سابقاً من قبل جهات نيابية

علّق النائب هوشيار عبدالله على قرار هيئة النزاهة الاتحادية باستقدام رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الأسبق، واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين على خلفية تحويل مبلغ 19 مليار دينارٍ بصورة مُخالفة للصلاحيات، مبيناً أن هذه الفضيحة تم التعتيم عليها سابقاً من قبل جهات نيابية.

وقال في تغريدة نشرها اليوم، ان :” هيئة النزاهة الاتحادية تستقدم مسؤولين سابقين في لجنة اغاثة النازحين ووزارة الهجرة بسبب سرقة 19 مليار دينار من تخصيصات المساكين الذين عاشوا ظروفا مأساوية، هذه الفضيحة تم التعتيم عليها سابقا من قبل جهات نيابية، لكن الباطل لايدوم “.

وتساءل عبدالله :” هل سيقول القضاء العراقي كلمته ويحاسب هؤلاء السراق؟ “.

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