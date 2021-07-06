Posted on by

هوشيار عبدالله: فضيحة سرقة 19 مليار دينار من تخصيصات النازحين تم التعتيم عليها سابقاً من قبل جهات نيابية

علّق النائب هوشيار عبدالله على قرار هيئة النزاهة الاتحادية باستقدام رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الأسبق، واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين على خلفية تحويل مبلغ 19 مليار دينارٍ بصورة مُخالفة للصلاحيات، مبيناً أن هذه الفضيحة تم التعتيم عليها سابقاً من قبل جهات نيابية.

وقال في تغريدة نشرها اليوم، ان :” هيئة النزاهة الاتحادية تستقدم مسؤولين سابقين في لجنة اغاثة النازحين ووزارة الهجرة بسبب سرقة 19 مليار دينار من تخصيصات المساكين الذين عاشوا ظروفا مأساوية، هذه الفضيحة تم التعتيم عليها سابقا من قبل جهات نيابية، لكن الباطل لايدوم “.

وتساءل عبدالله :” هل سيقول القضاء العراقي كلمته ويحاسب هؤلاء السراق؟ “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close