الأمم المتحدة : قصف أربيل إهانة لسيادة القانون ويدفع بالبلاد نحو المجهول

اكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، أن قصف أربيل يمثل إهانة لسيادة القانون وتدفع بالبلاد نحو المجهول.

وقالت بلاسخارت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في “تويتر”، وطالعتها (باسنيوز): إن “هذه الهجمات الصاروخية المستمرة في أربيل، تمثل إهانة لسيادة القانون”.

مشيرة الى ان “مثل هذه الأعمال، من شانها أن تدفع بالبلاد نحو المجهول”، مبينة أنه “قد يدفع الشعب العراقي ثمناً باهظاً”.

وتابعت: “يجب ألا تكون شرعية الدولة مهددة من قبل الجهات المسلحة”.

وفي وقت سابق من ليلة امس ، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم أسفر عن اندلاع حريق في الأحراش القريبة من المطار.

وأفاد الجهاز، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11:30 مساء اليوم، عبر طائرات مسيرة مفخخة.

وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن أية أضرار، عدا عن اندلاع حريق في الأحراش المحيطة، وأن فرق الدفاع المدني شرعت بإخماد النيران.

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