التحالف الدولي : سنواصل دعم إقليم كوردستان والبيشمركة

أكد التحالف الدولي لمناهضة داعش ، اليوم الأربعاء ، انه سيواصل دعم إقليم كوردستان والبيشمركة ، وذلك بعد ساعات من هجوم بمسيرات مفخخة استهدف مطار أربيل الدولي .

المتحدث باسم التحالف ، الكولونيل واين ماروتو، كتب في تغريدة على حسابه بتويتر ، : ” سنواصل دعم شركائنا في إقليم كوردستان العراق وقوات البيشمركة”.

مضيفاً “سنواصل العمل معًا لردع الهجمات ضد إقليم كوردستان وشعبه”.

وشدد المتحدث باسم التحالف الدولي لمناهضة داعش ، بالقول ” الميليشيات الخارجة عن القانون وداعش لن ينجحا”.

وارفق المتحدث تغريدته بصورة استقبال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، امس الثلاثاء ، لنائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل .

وكان العقيد ماروتو ، صرح ليلة امس ، أن الهجوم على مطار أربيل الدولي لم يخلف أية أضرار أو خسائر بشرية، مشيراً إلى سقوط إحدى الطائرات المسيرة المهاجمة بالقرب من قسم دعم لوجستي للتحالف قرب مطار أربيل.

وفي وقت سابق من ليلة امس ، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم أسفر عن اندلاع حريق في الأحراش القريبة من المطار.

وأفاد الجهاز، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11:30 مساء اليوم، عبر طائرات مسيرة مفخخة.

وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن أية أضرار، عدا عن اندلاع حريق في الأحراش المحيطة، وأن فرق الدفاع المدني شرعت بإخماد النيران.