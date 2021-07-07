التحالف: لا أضرار في الهجوم على مطار أربيل

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لداعش، أن الهجوم على مطار أربيل الدولي لم يخلف أية أضرار أو خسائر بشرية، مشيراً إلى سقوط إحدى الطائرات المسيرة المهاجمة بالقرب من قسم دعم لوجستي للتحالف قرب مطار أربيل.

وقال العقيد واين ماروتو عبر تويتر، إنه «بحسب التقارير الأولية، حوالي 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي، سقطت طائرة واحدة من الطائرات بدون طيار المهاجمة بالقرب من مطار أربيل».

وأضاف «حالياً، تشير التقارير الأولية إلى عدم وجود ضحايا أو إصابات أو أضرار. سنقوم بالتحديث عندما تتوفر لدينا مزيد من المعلومات».

وفي وقت سابق الليلة، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم أسفر عن اشتعال حريق في الأحراش القريبة.

وأفاد الجهاز، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11:30 مساء اليوم، عبر طائرات مسيرة مفخخة.

وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن أية أضرار، عدا عن اندلاع حريق في الأحراش المحيطة، وأن فرق الدفاع المدني شرعت بإخماد النيران.

هذا وقد تمت إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مطار أربيل، كما تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحراش حول المطار.

وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي يتعرض له مطار أربيل الدولي، وقد خلف إحداها إصابات في صفوف المدنيين عندما سقطت بعض شظايا الصواريخ على أحياء سكنية.

وتستهدف الهجمات على مطار أربيل قسم دعم لوجستي لقوات التحالف، قريب من المطار، يقدم الدعم لعمليات التحالف ضد الإرهاب .

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