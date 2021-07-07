الكاظمي: فرز 17 مدينة جديدة وخطة لتوزيع 550 ألف قطعة أرض

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، عن خطة لتوزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية، لافتاً إلى إكمال فرز 17 مدينة جديدة، فيما تحدث عن تحقيق سيفصح قريباً عن أسباب حادث الانطفاء الكامل في المنظومة الكهربائية. وقال الكاظمي في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء، وتابعتها (المدى)، إن “لكل عائلة عراقية الحق في مسكن لائق، يحفظ الكرامة ويناسب العيش الكريم”.

وأضاف الكاظمي، أن “لقاء جمعني اليوم (أمس)، مع الفريق الفني الخاص بالموقع الالكتروني لتوزيع الأراضي على المواطنين لإطلاقه قريباً من أجل توزيع عادل وشفاف وبعيداً عن المحسوبيات، ووفقاً لمجموع النقاط التي سيحصل عليها كل مواطن”.

وأشار، إلى أن “خطتنا في منح الأراضي ستشمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية ابتداءً”.

ولفت الكاظمي، إلى أن “الحكومة أكملت خلال الأشهر الماضية إفراز 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات عدا الإقليم، وأصبحت 8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية”.

وأكد، “توجيه الأجهزة الحكومية بأن تبذل قصارى الجهد، وأن تقدم كل ما بوسعها لتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي، ولشرائح المجتمع العراقي كافة”.

وأوضح الكاظمي، أن “كل فئات الشعب من الذين ليس لديهم سكن، أو لم يسبق أن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة، سيشملون بمنح قطعة أرض، فهذا حقهم”.

ونوه، إلى أن “الأولوية ستكون لعائلات الشهداء، وللطبقات الفقيرة والأوطأ دخلاً في الحصول على قطعة أرض”.

وتحدث الكاظمي، عن “مبادرات لمنح القروض لأجل المساعدة في بناء هذه القطع، هكذا ستدور عجلة الاقتصاد الداخلي وتتوفر المزيد من فرص العمل للشباب”.

وأفاد، بأن “الأسبوع الماضي كانت هناك محاولات لئيمة لإعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصلنا إليه، وهي قيمة غير مسبوقة أبداً، لكن بعد يومين حصل انهيار في 4 محافظات، وتمت المعالجة خلال 24 ساعة”.

وأورد الكاظمي، أن “انهيار المنظومة الكهربائية بشكل عام حدث بعد يومين من تلك المحاولات، وبنحو متزامن مع استهداف أبراج نقل الطاقة، والتحقيق سيكشف قريباً الأسباب الكاملة”.

وتابع، أن “قواتنا الأمنية تبذل جهوداً جبارة لحماية أبراج نقل الطاقة، وأحبطت بالفعل عدداً من المحاولات التخريبية والإرهابية”.

وكشف الكاظمي، عن “إلقاء القبض وقتل عدد من المخربين، وكان آخر ما أحبطته محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم (أمس)”.

وشدد، على أن “الحكومة تعمل على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتم فتح محطات عديدة، ومازالت الجهود مستمرة في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد”.

ويجد الكاظمي، أن “سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء”.

ومضى الكاظمي إلى أن “العمل يأتي عبر ستراتجيات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح”.

وكانت المنظومة الكهربائية قد شهدت انطفاء تام ليلة الخميس على الجمعة الماضية، فيما قرّر الكاظمي على إثر ذلك تشكيل خلية أزمة لمتابعة الملف مع اجراء تحقيق لمحاسبة جميع المقصرين، فيما علّلت وزارة الكهرباء الحادث إلى أسباب عدة أبرزها تهالك خطوط النقل والهجمات المتواصلة على أبراج النقل فضلاً عن تجاوز بعض المحافظات على حصصها.

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