الكاظمي: لكل أسرة عراقية الحق في سكن لائق

بغداد: محمد الأنصاري

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكتمال 8 مدن فنياً من بين 17 مدينة جديدة وجهوزيتها للتوزيع بين المواطنين بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية، مؤكداً أن توفير السكن اللائق هو حق من حقوق العراقيين.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء: إن “لكل أسرة عراقية الحق في مسكن لائق، يحفظ الكرامة ويناسب العيش الكريم”، مبيناً أنه التقى “الفريق الفني الخاص بالموقع الالكتروني لتوزيع الأراضي بين المواطنين لإطلاقه قريباً من أجل توزيع عادل وشفاف وبعيداً عن المحسوبيات، ووفقاً لمجموع النقاط التي سيحصل عليها كل مواطن”.

وأشار إلى أن “خطة منح الأراضي تشمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية ابتداءً، وخلال الأشهر الماضية، أكملت الحكومة إفراز 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان، وأصبحت 8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية”.

وأضاف، “وجهنا الأجهزة الحكومية بأن تبذل قصارى الجهد، وأن تقدم كل ما بوسعها لتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي، ولشرائح المجتمع العراقي كافة”، مؤكداً أن “كل فئات الشعب من الذين ليس لديهم سكن، أو لم يسبق أن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة، سيشملون بمنح قطعة أرض، فهذا حقهم”.

وبشأن الأولوية في توزيع الأراضي بين المشمولين، أوضح الكاظمي أن “الأولوية ستكون لأسر شهدائنا الأبرار، وللطبقات الفقيرة والأوطأ في مداخيلها، في الحصول على قطعة أرض”، مبيناً أنه “بالتوازي مع مبادرة توزيع الأراضي السكنية، ستكون هناك مبادرات لمنح القروض لأجل المساعدة في بنائها، هكذا ستدور عجلة الاقتصاد الداخلي ويتوفر المزيد من فرص العمل للشباب”.

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