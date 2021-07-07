المفوضية تتأهب للمصادقة على المرشحين وإجراء قرعة أرقامهم

بغداد/ محمد صباح

أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدقيق كامل أسماء المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشأن الملف الجنائي وتفحص التحصيل الدراسي، وتستعد للمصادقة عليهم تمهيداً لإجراء القرعة الخاصة بتوزيع أرقامهم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح إلى (المدى)، إن “المفوضية أكملت كل الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بقرعة أرقام المرشحين”. وأضافت غلاي، أن “مجلس المفوضين سيصدر قريباً موقفه النهائي بشأن المصادقة على عدد الذين سيشاركون في الانتخابات”.

وسبق أن أكدت مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات مجلس النواب في السابع من شهر تموز الحالي الموافق الأربعاء المقبل (الساعة العاشرة صباحا) في مكتبي بغداد (الكرخ، والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة.

كما ستجري القرعة الخاصة بأرقام المكونات (المسيحي، الكورد الفيلين، الصابئي المندائي، الايزيدي، والمكون الشبكي) في المكتب الوطني حصراً في اليوم ذاته، وستبدأ أرقام القرعة للمرشحين من الرقم 20 في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83 دائرة.

وأشارت غلاي، إلى أن “مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين ستكون قبل إجراء القرعة”.

ولفتت، إلى أن “جميع الجهات المعنية ومنها هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة تتولى عملية أسماء المرشحين التي وصلت إلى المفوضية تمهيداً لاتخاذ قرار المصادقة”.

وكان مصدر مطلع أكد في تصريح إلى (المدى) الأسبوع قبل الماضي، أن “مفوضية الانتخابات ستصادق في نهاية الشهر الجاري، أو بداية شهر تموز على أسماء وقوائم المرشحين بشكل نهائي استنادا للجدول المعلوماتي الذي وضعته المفوضية”

وتابع المصدر، أن “ذلك من اجل إكمال المفوضية أعمالها اللوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”.

وأكدت غلاي، أن “عدد المنسحبين كان 103 مرشحين، وهناك أيضاً خمسة متوفين”، مشددة على أن “كل المعلومات عن المرشحين وعددهم ستتضح في إعلان المصادقة على الأسماء”.

وسجلت مفوضية الانتخابات انسحاب أكثر من ثلاثين مرشحاً عن السباق الانتخابي في الفترة الماضية، مبينة أن تقديم هذه الطلبات وصل منذ فترة غلق باب الترشيح وحتى قرار مجلس المفوضين الأخير.

وحدد مجلس مفوضية الانتخابات المدة الممتدة من 13 إلى 20 من شهر حزيران موعداً لتقديم طلبات الانسحاب، بعد أن قرر الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب العراقي، سواء كان مرشحاً منفرداً أو من ضمن تحالف وفق ضوابط وشروط.

ودققت أكثر من إحدى عشرة جهة حكومية وهي، وزارات الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، التربية، الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، بيانات 3523 مرشحاً.

وانتهت هذه الجهات من عملية التدقيق وسلمت كل الملفات إلى مفوضية الانتخابات التي بدورها ستعلن عن الأسماء التي يحق لها المشاركة في الانتخابات.

من جانبه، ذكر هوكر جتو المنسق العام لشبكة شمس لمراقبة الانتخابات في تصريح إلى (المدى)، أن “الموقف النهائي للبت بالأسماء التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المبكرة سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة”.

وأضاف جتو، أن “المفوضية لم تباشر في إجراء القرعة ما لم تعلن عن المصادقة”. وفي الثلاثين من شهر أيار الماضي أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن إصدار قائمة أولية مؤلفة من عشرين مرشحاً تم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد تدقيق أسمائهم من قبل دائرة القيد الجنائي التابعة إلى وزارة الداخلية.

ونوه جتو، إلى أن “إجراء القرعة هو بمثابة مصادقة على أسماء المرشحين”.

وذكر، أن “سياقات عمل المفوضية تمنعها من الإعلان عن أسماء المرشحين أو المصادقة عليهم إلا بعد تدقيقها بشكل كامل”.

وأصدرت مفوضية الانتخابات قائمة ثانية من المستبعدين مؤلفة من 135 مرشحاً من الانتخابات المقبلة، وذكرت أن جميعهم من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وتحدثت عن “طعون قدمت من قبل المستبعدين يجري تدقيقها من الجهات ذات العلاقة للبت بها”.

وأوردت المفوضية أن “الأمور ستتضح بعد إكمال تدقيق بيانات كل المرشحين من الجهات المختصة”.

ومضت، إلى أن “إعلان المصادقة على أسماء المرشحين ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تدارسها من قبل مجلس المفوضين”.

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