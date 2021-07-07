انتخاب الهيئة الإدارية لجمعية العَلاقات العَامّة العراقية في دورتها الثانية 

نظمت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية/ إيبرا، مؤتمرها الانتخابي الثاني بإشراف دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حضره عدد من أعضاء الهيئة العامة، في قاعة نازك الملائكة ببغداد، وذلك يوم الثلاثاء 6/ 7/ 2021.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة التي ضمت كل من:

– الدكتور محمد جبار زغير رئيساً.

– الدكتورة سهاد عادل جاسم نائباً للرئيس.

– الدكتور محمد وليد صالح أميناً للسر.

– السيد رافد عجيل فليح أميناً مالياً.

– الدكتور نزار عبدالغفار رسن عضواً.

– الدكتور فارس اسماعيل فارس عضواً.

– المدرس المساعد علي صادق داود عضواً.

– الدكتورة رواء طه درويش عضواً احتياط.

– الدكتور محمد فالح تايه عضواً احتياط.

وكانت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية، قد أسست على وفق قانون تأسيس الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١ المعدل، وبموجب الأمر الوزاري ذي العدد (١٦٠٣) بتأريخ ٢٢/ ٤/ ٢٠١٨، الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/دائرة البحث والتطوير.

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