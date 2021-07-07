انجلترا والدنمارك مباريات يورو 2021 بطولة كأس أمم أوروبا

انجلترا والدنمارك بدأت البطولة الأقوى على مستوى القارات حيث بطولة يورو 2021 التي تُقام في الفترة الحالية في فترة التوقف الدولي حيث تضم منتخبات اوروبا أفضل اللاعبين في العالم والمحترفين في أقوى الدوريات العالمية وكذلك ينتظر الجمهور مشاهدة النجوم العالمية مع منتخباتها حيث يعود مرة أخرى بعد غياب طويل عن المباريات الدولية ذلك حيث يشارك رونالدو للمرة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية وهو رقم قياسي مع منتخبه البرتغال.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، بعضًا من تفاصيل حفل إفتتاح البطولة، حيث سيتم عرض مقطع فيديو في ملعب “الأولمبيكو” والذي سيعيد تتبع الستين عامًا الماضية من المسابقة الأوروبية، ثم سيصل إلى أرض الملعب أسطورتان للمنتخب الإيطالي وهما أليساندرو نيستا وفرانشيسكو توتي.

وسيدخل ستة فرسان من شرطة الولاية يرتدون زيًا تاريخيًا، وسيظلوا مصطفين على طول مسار ألعاب القوى في الاستاد أثناء الأداء، مع الرقص باستخدام كرات الهيليوم العملاقة، وإنشاء حوار مرئي مع 12 من عازفي الإيقاع.

بطولة اليورو ستتبع لحظة أخرى مثيرة للغاية ، حيث يؤدي المطرب الإيطالي أندريا بوتشيلي أغنية “Nessun Dorma” على أرض الملعب، بينما ستشكل البالونات الـ 24 بأعلام الدول المشاركة مجموعة واحدة من خلفه.

ومن المقرر أن يرفع شعار كأس الأمم الأوروبية إلى السماء بشكل رمزي، وتحيط به انفجار مؤثرات نارية ملونة ستشغل سقف الملعب بالكامل، على أن يكون الختام بأغنية مارتن جاريكس وبونو وذا إيدج “We Are The People” .

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