انجلترا والدنمارك مباريات يورو 2021 بطولة كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يرفع شعار كأس الأمم الأوروبية إلى السماء بشكل رمزي، وتحيط به انفجار مؤثرات نارية ملونة ستشغل سقف الملعب بالكامل، على أن يكون الختام بأغنية مارتن جاريكس وبونو وذا إيدج “We Are The People” .

Read our Privacy Policy by clicking here