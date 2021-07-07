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تغريدة نشرة في صفحتي على الفايسبوك

السلام عليكم
اتجاهات الصحافة وفق تجربتي الشخصية
قال تعالى “ولا تبخسوا الناس اشياءهم”. فضمن هذا المبدأ اود ان اتحدث عن تجربتي الشخصية مع الصحافة العراقية والعربية والفرنسية. لا بد من التاكيد بالقول ان اغلب الصحافة غير ديمقراطية وذات توجهات ايدلوجية محددة تفرض توجهاتها نخب مختارة. فمقالاتها منتخبة لتوافق خط التوجه الايدولوجي للصحيفة او السلطات التي تدور حولها. فلا مكان للراي المستقل او المعاكس لتوجهاتها.
فصحيفة القدس العربي على سبيل المثال لا تنشر الا ما يوافق توجهاتها السياسية تماما. وصحيفة الزمان العراقية تاتمر يامر السلطة الطائفية في العراق ولا تستطيع نشر اي راي حر مستقل ينتقد تلك السلطة. اما موقع راي اليوم فقد ينشر احيانا النزر اليسير عندما يوافق المقال توجهاته فقط. كذلك الامر بالنسبة للصحف الفرنسية كاللومند والفيكارو والباريسين وغيرها فهي مسيسة ولها نهج خاص لمساندة اليمين او اليسار الفرنسي.
لكن الاستثناء الوحيد والحقيقة تقال هو موقع صوت العراق حيث خضت معه تجربة لحوالي سنة ونصف. لاحظت فيها وتصفحت مقالات الموقع فوجدت رئيس تحريره يتمتع بنفس ديمقراطي نموذجي. ينشر كل الافكار دون خوف او ريبة من احد، فتحية طيبة لهذا المنبر الحر.

د. نصيف الجبوري

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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