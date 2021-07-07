تغطية التظاهرات تفاقم خطورة العمل الصحفي في ذي قار

ذي قار/ حسين العامل

تحدث صحفيون من ذي قار عن جملة مخاطر تعيق عملهم في المحافظة، لافتين إلى أن مشاركتهم في تغطية أحداث التظاهرات دفعت القوات الأمنية للاعتداء عليهم وتلفيق تهم كيدية بحقهم، مشددين على معاناتهم من تعرض الجماعات الخارجة عن القانون وكذلك العادات العشائرية.

وقال الإعلامي نور السعيدي إلى (المدى)، إن “الإعلاميين المشاركين في تغطية التظاهرات يتعرضون باستمرار إلى انتهاكات من قبل القوات الأمنية، كان آخرها ما حصل لنا يوم الاثنين الماضي من اعتداء في مبنى الإدارة المحلية لذي قار”. وأضاف السعيدي، أن “الذين قاموا بهذه الأفعال هم قوة من الجيش العراقي المكلفة بحماية مبنى المحافظة، وقاموا أيضاً بضرب متظاهرين آخرين واعتقلوا البعض منهم”.

ولفت، إلى أن “القوة لم تكتف بالاعتداء على أحد الصحفيين، إنما احتجزته لساعات في مبنى الإدارة المحلية”.

ونوه السعيدي، إلى أن “هذه القوة أصرت على منعنا من تصوير التظاهرات، رغم محاولتنا إيضاح عملنا في أننا مهامنا لحساب قنوات فضائية معتمدة وفق السياقات الرسمية، ولم نتخط القانون”.

ورأى، أن “التغطية الإعلامية للتظاهرات في عموم المحافظات وفي ذي قار تحديداً ما زالت تشكل خطراً على حياة الصحفيين”. من جانبه، ذكر الصحفي عدنان عزيز دفار، أن “مديرية مكافحة الإرهاب في ذي قار استدعتني من أشهر عدة، ووجّهت لي تهمة وفق قانون مكافحة الإرهاب”. وتابع دفار، إلى (المدى)، أن “المخاطر التي تواجه العمل الصحفي مازالت قائمة، وقد تفاقمت خلال تغطية الصحفيين للتظاهرات”.

ولفت، إلى أن “الحريات الصحفية، وان كانت مكفولة دستورياً وقانونياً، إلا أن الصحفي لم يستطع لغاية الوقت الحالي من التعبير عن رأيه بحريّة كاملة”

وشدد دفار، على أن “الصحفي يتعذر عليه كشف ملفات الفساد من دون أن يتعرض لتهديدات عشائرية وحزبية، أو من شخصيات حكومية نافذة”.

ويجد، أن “حرية الصحفي لم تتعرض للقمع من السلطة والعشائر والمليشيات فحسب، وإنما من الجهات الممولة لوسيلة الإعلام التي يعمل لديها الصحفي”.

وتحدث دفار، عن “تهديدات يتعرض إليها الصحفي بالتسريح من عمله إذا عبّر عن رأي مخالف لتوجهات الجهة الممولة لوسيلة الإعلام التي يعمل بها”.

وأفاد، بأن “معظم وسائل الإعلام في العراق تتبع لأحزاب سياسية أو شخصيات ومؤسسات حكومية، ومن ثمَّ يتعذر على الصحفي أن يعبّر فيها عن رأيه من دون قلق ينتابه على وظيفته في تلك المؤسسة”.

إلى ذلك، ذكر المراسل التلفزيوني غزوان الغزي، أن “السلطة والأحزاب والجهات الممولة لوسائل الإعلام حددت خطوطا وحدودا مقيّدة للعمل الصحفي لا يمكن التجاوز عليها”.

وذهب الغزي، إلى أن “العمل الصحفي في العراق محفوف بجملة من المخاطر لا تقتصر على السلطة وحدها، وإنما جهات متعددة من بينها التنظيمات الإرهابية، والعصابات، والمجاميع المسلحة”.

وأشار، إلى “استخدام المتورطين بالفساد العادات والأعراف العشائرية؛ لثني الصحفي عن ممارسة دوره في الرقابة الإعلامية وكشف ملفاتهم”.

وأردف الغزي، أن “أبرز ما يهدّد الصحفي اليوم الاعتقال والاغتيال والتضييق فضلاً عن التنمر المسؤولة عنه جيوش الكترونية تتبع الأحزاب من خلال حسابات وهمية؛ لتنال من الإعلاميين عبر التشويه والسب وتحريض جهات متطرفة”.

وأورد، أن “نشر أو بث أي تقرير إعلامي جريء لكشف الحقائق باتت تعقبه موجة من الحملات الإعلامية المضادة والتعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأتهم الغزي “العديد من الجهات السياسية والحزبية المتضررة من كشف الفساد بإدارة جيوش الكترونية”.

ويواصل، أن “العاملين في مجال الإعلام دفعوا ثمناً باهظاً؛ نتيجة تغطيتهم للتظاهرات وكشف الجرائم التي استهدفت المتظاهرين”. ويسترسل الغزي، أن “استهداف الإعلاميين يبدأ بالتضييق عليهم أثناء التغطية للتظاهرات من قبل أشخاص غير معروفين في نواياهم، حيث تعرض أحد المراسلين إلى طعن بالسكين من قبل مجهولين”.

ويعود الغزي، بالذاكرة إلى عام 2003، بأن “الصحفي حينها كان يتوقع بأنه غادر القمع والاستبداد، وبات أحسن حالاً من أقرانه في البلدان الأخرى”.

لكنه يأسف لـ “تفاقم الخطر في السنوات الأخيرة لاسيما مع التظاهرات وقد خسر الإعلام العديد من العاملين فيه”.

ومضى الغزي، إلى أن “الصحفي وحتى وقت قريب كان يسير وسط مخاطر الجهات الحكومية والمليشيات والعشائر والعصابات، لكنه اليوم يتعرض إلى تهديد مباشر بالتصفية الجسدية هو وعائلته والمقربين منه”.

ويصنف العراق من قبل المنظمات المعنية بحرية الرأي بأنه أكثر البلدان خطورة على العاملين في الوسط الإعلامي والصحفي.

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