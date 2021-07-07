جماعات مسلحة تريد جر واشنطن إلى حرب مدن و مسيّرة السفارة غير مخصصة لمهاجمة المباني

بغداد/ تميم الحسن

ترى أطراف سياسية أن الجماعات المسلحة في البلاد تحاول “استفزاز” الولايات المتحدة وجرها إلى ضرب الفصائل داخل بغداد أو المدن؛ لإثارة الفوضى في الداخل. ومنذ استلام جو بايدن الرئيس الامريكي، الحكم في واشنطن في بداية العام الحالي، واغلب عمليات القصف الأمريكي ضد الجماعات المسلحة تقع في سوريا أو على الشريط الحدودي.

وكان معسكر عين الأسد، غربي الانبار قد تعرض مساء الاثنين إلى هجوم بـ”الكاتيوشا”، ثم هجوم آخر بعد ساعات على السفارة الأمريكية وسط بغداد، بطائرة مسيرة مفخخة.

وجاءت تلك الهجمات بعد “تهديدات” من قادة الفصائل بالرد على الغارة الأمريكية التي جرت الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحشد الشعبي.

وكانت الفصائل قد شنت 9 هجمات منذ الغارة الأمريكية ما قبل الأخيرة في شباط الماضي التي نفذت ردا على قصف عين الأسد في الشهر ذاته، واستهدفت مقرات كتائب حزب الله قرب الحدود السورية.

وردت الجماعات المسلحة على القصف بـ11 صاروخ “كاتيوشا”، و6 طائرات مسيرة، على قاعدة عين الأسد في الانبار، وقاعدة الحرير في اربيل، ومطار بغداد.

جر الحرب إلى الداخل

هجمات الاثنين فسّرت بأنها “محاولة استفزاز” من الفصائل المسلحة إلى الولايات المتحدة، لتقوم الأخيرة بتوجيه ضربات إلى تلك الجماعات “داخل المدن” كما كان جرى بين عامي 2019 و2020، بحسب ما يقول مصدر سياسي. وكان الرد الأمريكي الأخير على الهجمات الـ”9″ ما بعد شباط الماضي، قد نفذ في داخل الأراضي السورية، والأخرى على مقربة من الحدود، حيث استهدف فصيلي كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

ويضيف المصدر السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه: “كانت هناك تفاهمات بين بغداد وواشنطن بعد تولي بايدن الحكم، بان يكون رد واشنطن في خارج الحدود ليتمكن العراق من إجراء الانتخابات”. واعتبر المصدر أن “إجبار واشنطن على توجيه ضربات للفصائل داخل المدن “سيؤثر أو يمنع إقامة الانتخابات”، التي من المفترض أن تجري بعد اقل من 4 أشهر.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق طلب من إيران والولايات المتحدة الأمريكية “الابتعاد عن تصفية الحسابات” على أراضيه.

وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة ايطالية، وقت زيارته إلى روما: “لقد كنّا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي؛ لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة”.

وأضاف الكاظمي: “نتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأعتقد أنّنا سنكون قادرين على التحرّك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي”.

وتابع الكاظمي بالقول: “نرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها”.

هجوم الـ”بنكو”!

مساء الاثنين، أكدت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة، سقوط “3 صواريخ كاتيوشا” على قاعدة عين الأسد غربي الانبار، دون تسجيل إصابات.

وقالت الخلية في بيان إن: “القوات الأمنية تفتح تحقيقاً في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد”، كما أشارت إلى ضبط عجلة “نوع كيا حمل” متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها.

ووفق مصادر مطلعة في الانبار فان “الهجوم انطلق من سيارة كيا نوع “بنكو”، من مفرق هيت –كبيسة، وهو موقع يقع تحت سيطرة بعض الفصائل”.

وقالت مواقع اخبارية تابعة للفصائل تعقيباً على خبر العثور على العجلة التي أطلقت منها الصواريخ، بان “في كل بيت سيارة بنكو”، ما يفسّر استمرار الهجمات.

وجاء الهجوم متزامناً مع الظهور العلني الأول لقاسم مصلح بعد إطلاق سراحه الشهر الماضي، بعد اعتقاله لأسبوعين على خلفية تهم بتصفية ناشطين وقصف القوات الأمريكية.

وبالتزامن مع الهجوم، اصدر مصلح بصفته قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي، بيانا أكد فيه محاصرة مسلحين من تنظيم “داعش” في غربي الانبار، بعد هجوم استهدف آلية للحشد هناك.

هجوم غير ذكي

وبعد ساعات من الهجوم، سُمعت فجر أمس رشقات منظومة الدفاع الامريكية “سي- رام” من داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، قبل أن تعلن السفارة الأمريكية في العاصمة بعد ذلك معالجة “تهديد” فوق المبنى.

وبحسب المصادر المطلعة في بغداد والتي تحدث لـ(المدى) فأنه تم إسقاط “طائرة مسيرة” كانت تحمل مقذوفات مضادة للدروع، وبأنها موجهة مسبقاً، حيث لا توجد فيها كاميرا تصوير.

بالمقابل، ذكر بيان للسفارة في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، أمس، أن “المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد قضت على تهديد جوي”.

وأضاف البيان “نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، وكذلك سنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا”.

ووفق المصادر القريبة من القيادة الأمنية في بغداد، فأن نوع المقذوفات في المسيرة “غير مخصص لمهاجمة المباني”، ما يعني أن “الهجوم غير ذكي وسيئ التخطيط”.

وأكدت تلك المصادر، أن “الطائرة التي أسقطت هي من نفس نوع الطائرات التي عثر عليها العام الماضي على سطح مبنى في الجادرية وكانت تحمل 2 كيلو غرام من المتفجرات”.

وكانت قيادة الحشد الشعبي قد نفت الشهر الماضي، امتلاكها “مسيرات”، بعد انتشار صور لطائرات بدون طيران في الاستعراض العسكري الذي حضره الكاظمي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الحشد.

استهلاك إعلامي

ووفق ذلك وصف علي البيدر، وهو باحث في الشأن الأمني والسياسي، هجمات الفصائل المسلحة على البعثات الدبلوماسية والمعسكرات بأنها “للاستهلاك الإعلامي”.

البيدر قال لـ(المدى) إن “الفصائل لا تستطيع مواجهة ترسانة أو تكنولوجيا الولايات المتحدة، وردود فعل تلك الجماعات على الغارات الأمريكية هي للدعاية؛ ولإقناع جمهورها”.

وكانت هجمات الاثنين قد نفذت عقب تهديدات لكتائب حزب الله وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بتنفيذ “هجمات نوعية” ضد القوات الأمريكية.

كذلك قال أبو آلاء الولائي، أمين عام كتائب سيد الشهداء، بان الرد سيكون “ليس في العراق أو إقليم كردستان فقط بل في أي مكان”.

وكانت الفصائل قد تورطت في هجمات سابقة في سوريا وإسرائيل –بحسب تصريحات مسؤولين- واتهمت بضرب منشآت نفطية سعودية العام الماضي.

ويقلّل علي البيدر، من إمكانيات الفصائل وقدرتها على إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية “عسكريا أو دبلوماسياً” من العراق.

ويتابع البيدر: “حتى مستوى الضربات لتلك الفصائل ضعيف وغير مؤثر، ولم نسمع بحدوث إصابات لعسكريين أو دبلوماسيين غربيين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط