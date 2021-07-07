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حادث يمنع زينات من الوصول الى سوريا

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ستغني مع مغني شعبي مصري

حادث يمنع زينات من الوصول الى سوريا

كان من المقرر أن تحيي الفنانة اللبنانية زينات حفلاً غنائياً في العاصمة السورية دمشق دعماً لاحدى الجمعيات الخيرية ، لكن خلال انتقالها من لبنان الى سوريا تعرضت لحادث سير في منطقة ضهر البيدر وقد أقتصرت الاضرار على الماديات .

زينات كشفت في المقابل أنها تعمل في الوقت الحالي على أتمام أتفاق مع شركة انتاج عربية لتقديم ثنائي غنائي مع فنان عراقي معروف الى جانب ديو اخر مع فنان شعبي مصري .

زينات لم تكشف عن اسم الفنان الشعبي المصري رغم أن الحديث كان يدور حول المغني حمو بيكا .

في المقابل قالت الفنانة : الفنان العراقي جداً محبوب و له شعبيته الواسعة و قد أتفقنا على ثنائي مهم جداً أتوقع ان يجد طريقه سريعاً الى النجاح .

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