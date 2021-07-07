حقوق الإنسان توثق وفاة 130 سجيناً خلال 6 أشهر

كشفت مفوضية حقوق الانسان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل قرابة 130 وفاة في السجون خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما كشفت عن أبرز أسباب الوفيات.

وقال عضو المفوضية انس العزاوي في حديث لـ(المدى)، إنه «وفقاً للاحصائيات المتاحة للمفوضية العليا لحقوق الانسان، فأنه تم تسجيل 130 حالة وفاة في السجون منذ بداية العام وحتى شهر حزيران الماضي».

وكشف العزاوي عن أبرز أسباب الوفيات التي تطال النزلاء في السجون، مبيناً أن «انتشار الأمراض المعدية كالجرب وغيره وعدم وجود مستلزمات الانقاذ والصحة، من أبرز الأسباب للوفيات».

وأوضح أن «حالات الوفيات المسجلة للنزلاء تتنوع بين سوء تغذية أو فشل كلوي، أو الجرب ومرض السكري»، مبيناً أن «المفارز والكوادر الصحية غائبة في بعض السجون».

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