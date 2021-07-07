دولبرغ.. نجاعة هجومية

باكو: أ ف ب

بعدما عرف بالرجل “الجليدي” على أرض الملعب، لعب المهاجم كاسبر دولبرغ دورا كبيرا في ايصال الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بتسجيله في مرمى ويلز وتشيكيا في ثمن وربع النهائي تواليا.

تعول الدولة الاسكندينافية الصغيرة على نجاعة دولبرغ، في مواجهة إنكلترا.

عانى مهاجم نادي نيس القادم من أسرة رياضية لفرض سطوته الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، ولم يكن لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند مطلع البطولة القارية، ولكنه ظهر بقوة في الادوار الاقصائية مع أهداف لافتة: اثنان في مرمى ويلز (4 – صفر) وثالث ضد تشيكيا (2-1).

استفاد اللاعب الأشقر البالغ 23 عاما من اصابة المهاجم الرئيس يوسف بولسن، فكان خير بديل، ليصبح لاحقا أساسيا برغم عودة مهاجم لايبزيغ الألماني.

بعد موسم أول واعد، سجل خلاله 11 هدفا في الدوري الفرنسي، انطفأت شعلة دولبرغ القادم بصفقة كبيرة لنيس بلغت 23 مليون دولار في صيف 2019.

بدوره، قال صاحب 6 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 25 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي: “من الطبيعي أن تشكك بنفسك عندما تمر بتجارب صعبة، تعتقد بأن العالم كله يقف ضدك».

لا شك بأن دولبرغ سيتسبب بصداع لمدربه. يتعين على هيولماند أن يختار بين الشاب القادم من نيس أو الخبير بولسن (27 عاما)، المتعافي من اصابة والذي دخل بدلا منه قبل نصف ساعة من نهاية مباراة تشيكيا.

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