غدا.. انطلاق الجولة الـ36 لدوري الكرة الممتاز

بغداد: حيدر كاظم

حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، جدول منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الممتاز، إذ تقام غدا الخميس مباراتان تجمع الاولى الديوانية والميناء، بينما يحتضن ملعب الكفل لقاء القاسم ونفط الوسط.

وتستكمل لقاءات الجولة الـ 36 بعد غد الجمعة باقامة 4 مباريات ابرزها مواجهة القوة الجوية المتصدر ونظيره الطلبة، الذي يمر بأسوأ فتراته لكونه ينافس من اجل البقاء ضمن مصاف الدرجة الممتازة، وبالتالي فان الانيق يأمل تحقيق نتيجة جيدة تسهم في الابتعاد عن شبح الهبوط.

وفي المقابل يرنو الصقور الى زيادة غلته من الرصيد ومواصلة رحلة التألق المحلية، بعد ان ضمن الحصول على درع الدوري السابع في تاريخه، قبل 3 جولات من النهاية.

وفي لقاء ثان يحل الزوراء ضيفا على نفط ميسان سعيا منه للفوز والاستمرار بالوصافة، بدوره يشد امانة بغداد الرحال صوب محافظة النجف بغية ملاقاة اهل الدار، بينما يلتقي السماوة وزاخو في ملعب الاول.

ويلعب يوم السبت المقبل الحدود امام النفط، ويتقابل الصناعات الكهربائية والكرخ، في حين سيكون ملعب الفيحاء مسرحا لمباراة نفط البصرة واربيل، على ان تختتم الجولة الاحد المقبل بلقاء الكهرباء والشرطة في ملعب التاجي.

ويتصدر الجوية لائحة ترتيب الدوري الممتاز برصيد (79 نقطة)، ويأتي الزوراء ثانيا بـ(69 نقطة)، والنجف ثالثا بـ(65 نقطة)، بالتساوي مع الشرطة صاحب المركز الرابع، ويقف نفط الوسط بالمرتبة الخامسة بـ(61 نقطة)، بينما يتواجد امانة بغداد سادسا بـ(48 نقطة).

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