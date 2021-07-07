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معسكر تدريبي لأسود الرافدين بعد نهاية الدوري

معسكر تدريبي لأسود الرافدين بعد نهاية الدوري

من المؤمل أن يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكرا تدريبيا بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي تحضيرا للتصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.
وقال مصدر في الهيئة التطبيعية  إن برنامج اعداد اسود الرافدين جاهز وبانتظار الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمصادقة عليه، مبينا أن منهاج الاعداد يتضمن الانخراط بمعسكرات داخلية وخارجية فضلا عن تأمين مباريات تجريبية عالية المستوى من اجل الوصول إلى موعد التصفيات بأفضل جاهزية ممكنة. وأشار الى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد على الأرجح الإعلان عن اسم المدرب ليتم بعد ذلك تسخير جميع الجهود الممكنة في محاولة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل ببلوغ نهائيات كأس العالم.
تجدر الإشارة الى ان قرعة التصفيات الحاسمة أوقعت منتخبنا في المجموعة الأولى الى جانب كوريا الجنوبية وايران وسوريا والإمارات ولبنان.
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