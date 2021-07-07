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نيودلهي تشكر قوات البيشمركة وتشدد على تعزيز العلاقات الثنائية مع اربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الثلاثاء، مع السفير الهندي لدى بغداد بريندير سينغ ياداف ، الانتخابات العراقية المبكرة وآخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة وعلاقات أربيل ونيودلهي الثنائية.

وعبر السفير الهندي خلال اللقاء الذي حضره ايضاً القنصل الهندي في أربيل سوبحان سي كاين ، عن تقديره لنضال ودور الرئيس بارزاني في تاريخ شعب كوردستان والعراق ، كما وجه شكره للزعيم الكوردي وقوات البيشمركة على محاربة تنظيم داعش ودحره .

كما اكد الجانبان ، على ان مواجهة الإرهاب تستلزم تعاونا وتنسيقا دوليا.

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اللقاء شهد كذلك بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والإنتخابات المقبلة والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق ، فيما شدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيعها بين أربيل ونيودلهي وفي مختلف المجالات .

وجاءت زيارة السفير الهندي لدى بغداد للزعيم الكوردي بمناسبة إنتهاء مهامه الرسمية في العراق، حيث عبر الرئيس بارزاني عن تمنياته له بالموفقية والنجاح.

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