اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ

ما يلي

وصل عدد الحالات النشطة لاصابات فايروس كورونا المستجد في دائرة صحة بغداد – الكرخ اكثر من 16300 اصابة و هو رقم قياسي لم نصله من قبل، اغلب هذه الاصابات تتلقى العناية الطبية في البيوت ضمن العزل المنزلي و كثير منهم يتلقون العناية المركزة في مستشفيات الدائرة، منهم 367 في حالة حرجة.

هذه الاعداد المتزايدة شكلت ضغطاً كبيرة على المنظومة الصحية و سببت الكثير من الانهاك لمقدمي الخدمة الذين يواصلون الليل بالنهار للعناية بالمصابين اضافة الى تقديم خدمات الفحص و التلقيح ، و قد نصل بالوقت القريب الى الحد الذي يصعب فيه اسعاف الاعداد المتزايدة من الاصابات اذا استمر تصاعدها على هذا النحو.

يبقى الحل الوحيد بيد المواطن في ايقاف الزيادة المتواصلة بالاصابات و تقليل الوفيات في اتباع شروط السلامة والحد من العدوى و تلقي اللقاح.

و نأمل من كافة الجهات الحكومية في تقديم المساعدة و الاسناد حيث نشاهد و نسمع عن ذلك في الاعلام فقط و لكن الحقيقة شيء آخر حتى وصل بعضها الى مطالبتنا بدفع بدلات ايجار عن الاماكن المشغولة من قبل الدائرة لعلاج المصابين و بأثر رجعي.

الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي

مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ

٧/٧/٢٠٢١

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