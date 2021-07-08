السعودية تقصي مصر بنتيجة (3/2) وتتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 سنة

كتبت: اسراء عفيفي

تأهل منتخب السعودية إلى “نهائي كأس العرب للشباب” بعد الفوز على مصر في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم على “إستاد القاهرة الدولي”.

وجاءت أحداث المباراة:

في “الدقيقة 26” سجل “عبد الهادي رديف” هدف التقدم الأول للسعودية من خلال عرضية من عبد العزيز سعود اصطدمت بالدفاع المصري وسددها رديف في المرمى.

وبعد مرور دقيقتين فقط أضاف “عبد العزيز سعود” هدف التقدم الثاني لصالح السعودية بتسديدة أرضية لتسكن شباك الحارس أحمد نادر السيد.

وفي”الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع” من الشوط الأول نجح “أحمد شريف” في تقليص الفارق وسجل الهدف الأول لصالح مصر بضربة رأسية رائعة.

ثم في “الدقيقة 51” نجح “أحمد عبد الحميد” في تسجيل هدف التعادل لصالح مصر بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يسار حارس السعودية.

وفي “الدقيقة 69” من عمر اللقاء أحرز “صهيب الزيد” هدف التقدم الثالث للسعودية عن طريق خطأ من الدفاع والحارس أحمد نادر السيد لتسكن بغرابة شباك منتخب مصر.

وبهذه النتيجة يلتقي منتخب السعودية في المباراة النهائية والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 6 يوليو مع الفائز من مباراة الجزائر وتونس.

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