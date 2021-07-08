الطاقة النيابية: انخفاض التجهيز الإيراني للمحطات العراقية إلى النصف

بغداد/ فراس عدنان

طالبت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، أمس الأربعاء، الحكومة بتأمين أبراج نقل الكهرباء قبل المضي بمشروع الربط مع دول الخليج والأردن، مؤكدة انخفاض تجهيز الوقود الإيراني المخصص للمحطات إلى نصف معدلاته لأسباب عديدة أبرزها عدم تسديد الديون السابقة، فيما انتقدت عدم استغلال الغاز العراقي البالغ 132 تريليون متر مكعب، ضمن جولات التراخيص.

وتقول عضوة اللجنة النائبة زهرة البجاري في تصريح إلى (المدى)، إن “تحسناً نسبياً شهدته الكهرباء نتيجة عودة المحطات والأبراج إلى الخدمة بعد توقف تام تعرضت له الأسبوع الماضي”.

وأضافت البجاري، أن “العراق يعمل على تحسين طاقته الكهربائية في المستقبل من خلال الاعتماد على خطي الربط مع دول الخليج من جهة، والأردن وصولاً إلى مصر من جهة أخرى”.

وأشارت، إلى أن “التواصل في مجال الكهرباء مع دول الجوار التي تتمتع بطاقة فائضة، هو أمر جيد ويحقق نتائج ايجابية”.

ولفتت البجاري، إلى أن “مهمة الحكومة بهذا الشأن هي حماية الأبراج، كون الطاقة قد نحصل عليها من دول الجوار ولكن استمرار الهجمات سيفضي إلى تكرار انهيار الشبكة الكهربائية”.

وطالبت، “الحكومة العراقية بتوفير العدد الكافي من القوات الأمنية التي توفر حماية تامة لهذه الأبراج وتمنع استهدافها مرة أخرى، لاسيما التي تمر في مناطق نائية، وذلك قبل الشروع بالربط مع الخليج والأردن”.

وتحدثت البجاري، عن “عودة الغاز الإيراني إلى المحطات العراقية والذي يفترض أن يكون بـ 35 مليون متر مكعب إلى المنطقة الوسطى، و17 مليون متر مكعب إلى المنطقة الجنوبية”.

وأفادت، بأن “ما يتم الحصول عليه من الغاز لم يصل إلى نصف هذه الأرقام، والسبب حاجة إيران إلى الطاقة الكهربائية لاسيما في فصل الصيف، وكذلك موضوع عدم تسديد الديون السابقة”.

وكانت إيران قد شهدت مطلع الأسبوع الحالي احتجاجات في عدد من مدنها للمطالبة بتحسين الكهرباء، وقبل ذلك أوقفت حكومتها تجهيز العراق بالغاز نتيجة عدم تسديد الديون السابقة.

أوضحت البجاري، أن “جولات التراخيص تنطوي على فقرتين الأولى إنتاج النفط والثانية استثمار الغاز، ولكن الأخيرة لم تنفذ، وبقي العراق يستورد الغاز المشغّل للمحطات من إيران”.

وبينت، أن “العراق لديه 132 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لم يستثمر لغاية الآن في توفير ما تحتاجه المحطات العراقية”.

ورأت البجاري، أن “ما يحصل يدل على وجود ملفات فساد في استثمار الغاز ومرافق الصناعات النفطية، وبالتالي نحن نعول اليوم على دول الجوار في تجهيز ما تحتاجه محطاتنا”.

ومضت البجاري، إلى “أهمية تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارة الكهرباء التي لديها محطات تعمل على الغاز بنسبة 100%، ووزارة النفط التي يتوجب عليها أن تجهز تلك المحطات بالغاز وبالتالي نتخلص من عملية الاستيراد المكلفة”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب صادق السليطي في تصريح إلى (المدى)، إن “التواصل مع الجانب الإيراني من أجل عودة الغاز إلى وضعه السابق ما زال مستمرا ومن المؤمل أن نصل إلى نتائج ايجابية في وقت قريب”.

وأضاف، أن “العراق وكلما حصل على الغاز بكميات أكبر فأنه سيوفر ساعات تجهيز بنحو أفضل مما عليه حالياً، نتيجة تشغيل المزيد من المحطات الغازية”.

وانتقد، “استمرار اعتماد العراق على الغاز من دول الجوار في وقت لدى العراق ثروة طبيعية هائلة تساعده على إنتاج كميات كافية في تشغيل محطاته الكهربائية”.

ويسترسل السليطي، أن “وضع الكهرباء لم يعد إلى ما كان عليه قبل الانطفاء العام لغاية الوقت الحالي بسبب استمرار عمليات الصيانة، فضلاً عن تواصل استهداف الابراج لاسيما في المناطق البعيدة”.

وأعلنت وزارة الكهرباء أمس الأربعاء عن توقف خطوط نقل المنطقة الشمالية بسبب تعرضها إلى أعمال تخريبية.

وأردف السليطي، أن “ما حصل الأسبوع الماضي من توقف كامل في المنظومة الكهربائية يدل على عدم وجود خطة حقيقية وواقعية في تحسين وضع المنظومة الوطنية”.

وانتهى السليطي، إلى أنه “ليس من المعقول أن يدفع العراق أكثر من 82 مليار دولار منذ عام 2006 والملف ما زال يراوح في مكانه من دون تحسن”.

يشار إلى أن المنظومة الكهربائية في العراق تعاني من مشكلات عديدة ولم تشهد تحسناً طيلة السنوات الماضية، ما يولد غضباً شعبياً مستمراً وتظاهرات لاسيما في فصل الصيف.

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